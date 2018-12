Vị trí trung tâm Mỹ Đình 2 mặt tiền đường

Golden Field nằm trên 2 mặt đường Hàm Nghi và Nguyễn Cơ Thạch - tuyến đường giao thông huyết mạch, trung tâm khu vực Mỹ Đình. Nơi đây tiếp giáp với trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục lớn của Thủ đô như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Ngoại giao… và các trường đại học lớn: Đại học Thương mại, Đại học Hòa Bình, Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Tọa lạc tại khu phía Tây Hà Nội đang phát triển mạnh, Golden Field có vị trí đắc địa, tầm nhìn thoáng rộng đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng. Tại đây, cư dân không chỉ được tận hưởng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ mà còn tiết kiệm được thời gian khi di chuyển đến các vị trí trung tâm của thành phố. Chưa đầy 5 phút, cư dân có thể hòa vào không khí sôi động của những hoạt động văn hóa tại sân vận động quốc gia, khu vui chơi giải trí...

Chủ đầu tư uy tín

Chủ đầu tư MBLand đang dần khẳng định lại vị trí trên thị trường với chuỗi thương hiệu "Field" độc đáo, sáng tạo. MBLand kiến tạo nên những giá trị sống địch thực, phong cách sống hiện đại theo chuẩn quốc tế. Cư dân sẽ cảm nhận được sự chuyên nghiệp, an toàn, tiện nghi trong chính tổ ấm của mình.

Bên cạnh đó, MBLand cũng khẳng định ưu thế về thiết kế, khu vực tiện ích, an ninh, giá dịch vụ… phù hợp với nhu cầu của khách hàng đồng thời nâng cao giá trị sống cho người Việt.

Tiện ích, dịch vụ đẳng cấp

Nhằm đáp ứng nhu cầu sống tốt nhất của cư dân, MBLand đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích, dịch vụ đẳng cấp ngay trong khuôn viên tòa nhà. Bể bơi bốn mùa, cảnh quan sân vườn, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng tập gym, spa… được tích hợp ngay trong dự án.

Tại Golden Field, cư dân được tận hưởng không gian xanh trong lành với khu vườn sinh động, những con đường đầy cỏ hay bể bơi bốn mùa có diện tích hơn 200m2... Cư dân sẽ mang đến những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi để bắt đầu cuộc sống hứng khởi, tràn đầy năng lượng.

Thiết kế căn hộ sang trọng

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hải Long Land - Đại lý phân phối dự án Golden Field. Hotline: 0868 36 55 55. Website: GoldenField.

Những kỹ sư hàng đầu Việt Nam đã thiết kế căn hộ tại Golden Field mang vẻ đẹp sang trọng, phong cách thượng lưu với ánh sáng và gió trời tự nhiên. Bên cạnh đó, phong cách trang trí, nội thất cũng là điểm cộng không thể bỏ qua khi lựa chọn Golden Field.

Mỗi căn hộ tại Golden Field có diện tích phổ biến từ 70m2 đến 120m2 được thiết kế ấn tượng cùng với nội thất sang trọng của những thương hiệu nổi tiếng trong nước cũng như nhập ngoại, mang đến phong cách sống thượng lưu cho gia chủ. Đây sẽ là không gian sinh hoạt đầm ấm cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, căn hộ tại Golden Field sử dụng hệ thống SmartHome, thẻ cư dân đảm bảo an toàn an ninh trong tòa nhà và mỗi căn hộ. Với sự quản lý chuyên nghiệp của chủ đầu tư MBLand, cư dân có thể yên tâm khi an cư tại Golden Field…

Chiết khấu đến 4% giá bán căn hộ

Chủ đầu tư MBLand cũng như đại lý phân phối Công ty bất động sản Hải Long Land dành nhiều ưu đãi cho khách mua nhà như chiết khấu đến 4% tổng giá trị căn hộ (áp dụng đến hết 20/10); ngân hàng bảo lãnh MB và Vietcombank... Khách hàng tham gia lễ mở bán sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng Vietcombank và MB có những chính sách ưu đãi cho khách mua căn hộ tại Golden Field. Khách hàng có thể vay lên đến 85% giá trị căn hộ để dễ dàng chuẩn bị kế hoạch tài chính cho tương lai.

Thu Ngân