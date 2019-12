Nằm ở trung tâm quận 2, TP HCM, 12 căn biệt thự Lancaster Eden được chủ đầu tư giới thiệu sẽ là nơi sống của cộng đồng thượng lưu, với những tiện ích và đặc quyền riêng. Kiến trúc sư "đo ni đóng giày" từng khu vực trong biệt thự theo cá tính riêng của chủ nhân.

Ảnh chụp thực tế một căn biệt thự Lancaster Eden.

Trong mỗi căn biệt thự, thiết kế trần cao phóng khoáng cùng cửa sổ rộng giúp chủ nhân tối ưu hoá ánh sáng tự nhiên. Một khu vườn Eden đặc biệt hay hầm Ánh Sáng là những ý tưởng độc đáo mang đến không gian sống đặc biệt giữa lòng thành phố.

Bên cạnh đó, cộng đồng thượng lưu sẽ tận hưởng các đặc quyền như Lancaster House rộng hơn 1.000m2 phục vụ nhu cầu giải trí, tiếp khách. Cách bố trí lấy cảm hứng từ những câu lạc bộ cho giới thượng lưu trên thế giới như Core Club (Manhattan, New York), Annabels (London, Anh) hay Roppongi Hills Club (Tokyo, Nhật Bản). Lancaster House thiết kế dành riêng cho chủ nhân của 12 căn biệt thự với các tiện ích như Whisky lounge, phòng hội họp, phòng billiard, gym, yoga cao cấp.

Phòng giải trí tích hợp các trang thiết bị hiện đại.

"Ở đó, bạn sẽ được tiếp khách tại phòng hội họp với các loại rượu sang trọng, những hộp xì gà phiên bản giới hạn. Chủ nhà thư giãn cùng bạn bè bên bàn billiard hoặc phòng giải trí hay rèn luyện sức khỏe với các hoạt động gym và yoga. Không gian tiếp đón sang trọng sẽ thể hiện vị thế và đẳng cấp của chủ nhân", đại diện chủ đầu tư dự án nói.

Đặc quyền của cộng đồng cư dân thượng lưu Lancaster Eden còn thể hiện ở môi trường sống an ninh cao với 3 lớp bảo vệ hoạt động 24/7, bao gồm đội ngũ bảo vệ luôn sẵn sàng kết nối với an ninh khu vực, lối ra vào truy cập bằng thẻ riêng và hệ thống video call từ khu trung tâm đến từng căn biệt thự.

Phòng gym và yoga cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao.

Dermot Bolger, tiểu thuyết gia người Ireland đã từng nói một căn nhà không phải là nơi bạn sinh ra, mà là do chính bạn tạo ra, nơi bạn không cần phải giải thích và nơi bạn được sống với chính bản thân mình. Với mong muốn tạo ra một trải nghiệm sống mới giữa lòng thành phố sôi động, 12 căn biệt thự Lancaster Eden là không gian hội tụ những tiện ích, đặc quyền và tiêu chuẩn cao nhất. Theo chủ đầu tư, cư dân sống tại đây sẽ hưởng những giây phút nghỉ ngơi như ở các khu nghỉ dưỡng 5 sao ngay trong chính căn nhà của mình,

Lancaster Eden giới hạn ở 12 căn biệt thự độc bản, thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2, TP HCM. Dự án do Trung Thủy Group làm chủ đầu tư.

Thành Dương