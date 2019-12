Dự án The Zei mang đến những đặc quyền tiện ích hiện đại, không gian kết nối cộng đồng, đề cao trải nghiệm cảm xúc và giá trị gắn kết.

Kiến trúc sư Nguyễn Thế Phương - Giám đốc Công ty Liên minh Thiết kế Quốc tế Finko có nhiều năm làm việc tại nước ngoài. Theo ông, hiện có nhiều căn chung cư thiết kế không gian chung chưa hợp lý, thiếu tiện ích chung và không đủ hấp dẫn để lôi kéo cư dân tham gia hoạt động gắn kết cộng đồng.

"Đúng như tên gọi, chung cư là nơi mà nhiều người xa lạ cùng sinh sống, an cư với nhau trong cùng một khối nhà. Sự gắn kết giữa những cư dân cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tạo dựng cộng đồng cư dân hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được nhiều chủ đầu tư chú trọng tuyệt đối", kiến trúc sư nhận xét.

Khi nhận thiết kế The Zei - dự án căn hộ cao cấp tại Mỹ Đình, kiến trúc sư Nguyễn Thế Phương cùng cộng sự đã quyết tâm khắc phục những hạn chế đó và nhận được sự đồng tình của chủ đầu tư HD Mon Holdings.

Phối cảnh một góc biệt thự thấp tầng cạnh dự án The Zei.

The Zei hội tụ đặc quyền cho cộng đồng

The Zei mang đến nhiều đặc quyền chất lượng, xuất phát từ sự đầu tư, nghiên cứu của chủ đầu tư về những nhu cầu thực tế và mong mỏi của cư dân đô thị hiện đại.

Đề cao tính cộng đồng là một trong những đặc quyền vượt trội mà dự án mang đến cho cư dân. Không dừng lại ở việc mang đến hàng loạt tiện ích đa dạng, chủ đầu tư còn khéo léo tận dụng mọi không gian, thiết kế hành lang hợp lý để những tiện ích này đủ sức "lôi kéo" cư dân ra khỏi nhà.

Với hai phòng sinh hoạt cộng đồng đa năng cùng góc thư viện đọc sách, góc thể thao vận động, cư dân vừa có không gian gặp gỡ, vừa có nơi thư giãn bên những cuốn sách, trau dồi sức khỏe cùng người thân, hàng xóm.

Tầng mái sẽ không có những hộp kỹ thuật hay trống trơn mà trở thành không gian để cư dân tĩnh tâm, thư giãn, tái tạo năng lượng tại vườn thiền, khám phá bầu trời qua ống kính thiên văn và là nơi để mọi người cùng nấu nướng, mở tiệc giao lưu gặp gỡ trong không gian vườn tiệc...

Không gian xanh tầng mái hướng đến tạo dựng cộng đồng cư dân gắn kết.

Việc tăng tối đa không gian chung buộc chủ đầu tư phải giảm số lượng, diện tích căn hộ bán ra, đồng nghĩa với việc lợi nhuận giảm, chưa kể bao gồm cả chi phí duy trì, bảo dưỡng tiện ích về sau. Việc chủ đầu tư dám hy sinh lợi ích để ưu ái cho cư dân nhiều đặc quyền giúp The Zei gia tăng giá trị.

Không chỉ tạo dựng sự gắn kết bên ngoài, bên trong mỗi căn hộ của The Zei cũng là không gian sum họp cho gia đình nhờ thiết kế thông minh, linh hoạt. Mỗi căn hộ đều có ban công thông thoáng, cho phép cư dân có thể tạo nên những không gian riêng đầy sáng tạo như vườn hoa, khu vực thưởng trà, đọc sách... Khi kết hợp cùng phòng khách rộng lớn, ban công thường được xem là phần phụ nhưng có thể giúp không gian sống trở nên rộng mở và trọn vẹn hơn.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, theo kế hoạch ban đầu, chủ đầu tư sẽ tiếp tục phát triển các block nhà bên cạnh The Zei nhằm tối ưu bài toán lợi nhuận. Tuy nhiên, chiến lược thay đổi khi yếu tố không gian xanh được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ khối cao tầng được loại bỏ, thay vào đó là khu biệt thự thấp tầng cùng không gian cây xanh và cảnh quan. Nhờ đó toàn bộ căn hộ có tầm nhìn thoáng đãng, trong lành.

Phối cảnh không gian rộng mở bên trong mỗi căn hộ.

The Zei tọa lạc tại trung tâm Mỹ Đình, nằm giữa giao lộ của ba trục đường lớn, có tầm nhìn thoáng rộng cùng hồ điều hòa kế cạnh. Đó cũng là những lợi thế đắt giá của dự án, nhất là trong bối cảnh không gian đô thị đang dần bị che khuất bởi những tòa cao ốc.

Để cư dân có thể hưởng trọn mọi đặc quyền, The Zei trau chuốt từ những chi tiết nhỏ nhất. Dự án trang bị 14 thang máy cùng 4 tầng hầm gửi xe tạo sự tiện nghi cho cư dân, đầu tư xây dựng, tinh chỉnh hệ thống tiện ích như bể bơi 4 mùa, gym-spa, 4 tầng khối đế thương mại... HD Mon Holdings đang nỗ lực kiến tạo The Zei trở thành một dự án đáng sống tại phía Tây Hà Nội.

Những điểm nhấn giúp The Zei gặt hái nhiều thành quả. Tại giải thưởng Vietnam Property Awards vừa qua, The Zei đạt hai giải thưởng quan trọng "Dự án chung cư cao cấp tốt nhất" và "Dự án chung cư cao cấp có thiết kế tốt nhất". Đây đều là những giải thưởng có bộ tiêu chí đánh giá khắt khe cùng tính cạnh tranh khốc liệt. Toàn bộ quỹ căn dành cho người nước ngoài của The Zei đã bán hết, qua đó cho thấy sức hút của dự án.

Minh Anh