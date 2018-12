Năm 1994

Pepsi và 7Up, hai sản phẩm đầu tiên của PepsiCo được đưa vào Việt Nam đã tạo ra cú hích cho thị trường giải khát Việt. Hai sản phẩm tiện lợi, mang hương vị đặc trưng đánh dấu một trang mới của doanh nghiệp này trong sự phát triển ngành nước giải khát tại Việt Nam.

Năm 2000 - 2002

Công ty tung ra thị trường các sản phẩm mới là Mirinda, nước uống đóng chai Aquafina. Nhãn hiệu Aquafina khuyến khích mọi người bổ sung đủ nước, ít nhất 4 chai 500ml, tương đương 2 lít nước mỗi ngày cho nhu cầu cần thiết của cơ thể và tinh thần thuần khiết.

Năm 2003

Đơn vị trở thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tên gọi Công ty Nước giải khát quốc tế PepsiCo Việt Nam. Nhiều sản phẩm khác tiếp tục ra đời làm phong phú lựa chọn cho thị trườnggiải khát như Sting, Twister, Lipton Ice Tea…

Sản phẩm Pepsi và 7up từ những ngày đầu tại Việt Nam.

Năm 2004-2014

Doanh nghiệp có những bước phát triển vượt bậc từ một nhà máy đầu tiên đặt tại Hóc Môn, TP HCM (1991), đã phát triển thêm 5 nhà máy tại các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ và Quảng Nam.

Đầu năm 2013

Liên minh nước giải khát chiến lược Suntory PepsiCo Việt Nam hình thành giữa Suntory Holdings Limited và PepsiCo, Inc nhằm khẳng định vị thế của Suntory PepsiCo Việt Nam trong ngành nước giải khát tại Việt Nam. Với sự hợp tác mới, công ty tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng thêm nhiều sản phẩm phù hợp với xu hướng quan tâm đến sức khoẻ như trà Ô Long Tea+ Plus, trà Xanh Matcha Tea+ Plus và Revive Chanh Muối…

Trong 22 năm phát triển, mỗi nhãn hiệu ra đời đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, sản xuất trên quy trình hiện đại, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của tập đoàn mẹ.

"Các sản phẩm do công ty sản xuất ra luôn là niềm tự hào của mỗi một nhân viên tại SPVB. Có thể nói chúng tôi đạt được mục tiêu và hoài bão đề ra là nhờ kiên trì giữ vững một cam kết chất lượng vì sự an toàn của người tiêu dùng", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Chất lượng sản phẩm được đo bằng những tiêu chuẩn cụ thể và nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của tập đoàn PepsiCo và Suntory toàn cầu, cũng như theo quy định của luật pháp Việt Nam. Hàng tháng, các sản phẩm đơn vị thứ 3 lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường và chuyển đến các phòng thí nghiệm chỉ định bởi tập đoàn PepsiCo để kiểm tra chất lượng.

Dây chuyền sản xuất trà Ô Long Tea+ Plus tuân theo các quy định nghiêm ngặt.

Qua nhiều năm, các nhà máy của SPVB đã nhận 12 chứng nhận quốc tế về đáp ứng các yêu cầu hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000, hệ thống an toàn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) và Bureau Veritas cấp.

Các nhà máy đang hoạt động được PepsiCo toàn cầu 14 lần trao giải thưởng về chất lượng an toàn thực phẩm trong khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi. Bên cạnh đó, không ít nhãn hiệu của công ty cũng được công nhận và nhận bằng khen về chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

SPVB cũng chú trọng đầu tư vào con người và các nhà máy sản xuất liên tục lọt vào top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2014, 2015. Từ một công ty giải khát chỉ có 4 đơn vị sản phẩm, một nhà máy, hơn 100 cán bộ nhân viên, hiện nay đơn vị có 11 nhãn hiệu, 6 nhà máy sản xuất, 5 văn phòng bán hàng, hơn 2.800 lao động trực tiếp. Trong đó, hơn 99% là người Việt Nam và hàng nghìn lao động gián tiếp.

Thu Ngân