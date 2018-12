TSQ Việt Nam được thành lập từ năm 2006 thuộc Tập đoàn TSQ Finance (Cộng hòa Ba Lan) - công ty hoạt động đa ngành, từ bất động sản, vật liệu xây dựng, sản xuất hàng dệt may, thực phẩm đến các lĩnh vực như giáo dục, tài chính... Với hoài bão xây dựng, phát triển quê hương, TSQ Việt Nam kỳ vọng sẽ kiến tạo những công trình chất lượng quốc tế phục vụ người dân.

Sau 12 năm hình thành và phát triển, TSQ Việt Nam là một thương hiệu uy tín hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án nổi tiếng như Làng Việt Kiều châu Âu, chung cư cao cấp Euroland, Tòa tháp Thiên niên kỷ - Hatay Millennium...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với 3 tiêu chí: Trust - Solid - Quanlity (Sự tin cậy - Bền vững - Chất lượng), tất cả các dự án do TSQ đầu tư phát triển đều ở những vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, căn hộ hiện đại, tiện ích cao cấp góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân thành thị.

Đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức mừng sinh nhật

Thấu hiểu mong muốn của người dân thành thị về việc sở hữu căn hộ hiện đại, không gian trong lành, đầy đủ tiện nghi giống như ở các nước phát triển, tất cả các dự án do TSQ đầu tư xây dựng đều tích hợp các yếu tố chất lượng, thiết kế và tiện ích. Nhiều dự án được xây dựng và bàn giao cách đây gần một thập kỷ như Làng Việt Kiều châu Âu, Euroland... vẫn giữ được chất lượng, thậm chí nhiều dự án ngày càng được nâng cấp và gia tăng giá trị.

Tất cả các công trình khi hoàn thành đều có màu sắc và đường nét riêng với chất lượng đạt chuẩn châu Âu cao cấp. Từ khâu thiết kế, giám sát công trình đến việc lựa chọn vật liệu liệu hoàn thiện đều được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ. Các dự án do TSQ làm chủ đầu tư đều được trang bị hệ thống gas trung tâm, kính hộp cách âm cách nhiệt, hệ thống cấp gió tươi, sàn bê tông dự ứng lực... đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Đại diện Ban lãnh đạo trao hoa và quà cho cán bộ công nhân viên xuất sắc.

Anh Vũ Mạnh Tân (cư dân dự án Việt Kiều Châu Âu) từng có thời gian sinh sống và làm việc tại nhiều nước phương Tây như Mỹ, Ban Lan, Đức... Sau khi về Việt Nam và sống tại Euroland, anh bất ngờ vì ở đây cũng có dự án được thiết theo mô hình của các nước phát triển: căn hộ thiết kế hiện đại, môi trường sống tốt.

Tại dự án Hatay Millennium, chủ đầu tư chú trọng thiết kế trong từng căn hộ với ban công rộng với hệ thống cửa kính lớn giúp mở rộng không gian và tầm nhìn rộng mở, thoáng đạt, không giới hạn. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 45 đến 120m2 với từ một đến 3 phòng ngủ. Hệ thống thang máy chất lượng cao 17 thang phân luồng tách biệt; 8 tầng gửi xe và tiện ích nội khu cao cấp: hệ thống cấp gió tươi vào từng căn hộ, bể bơi thông minh, khu vườn dạo bộ trên cao, gym, spa...

"Hiện tại, tôi hài lòng khi sống tại đây và giới thiệu cho nhiều người thân và bạn bè cùng mua các dự án do TSQ làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, tôi cũng mua thêm một căn hộ tại dự án Hatay Millennium", anh Tân cho biết.

Khách hàng may mắn nhận được giải của chương trình. Thông tin liên hệ hotline: 0901553773.

Anh Tân là một trong số rất nhiều những khách hàng đã đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt 12 năm qua. Các dự án do TSQ Việt Nam đều được khách hàng đánh giá cao về không gian sống.

Ngày 24/11 vừa qua, Công ty TSQ Việt Nam tổ chức sự kiện "Thanks for beeing with us" mừng sinh nhật lần thứ 12 và tri ân đối tác, khách hàng. Tại sự kiện, chủ đầu tư dành tặng nhiều mòn quà cho khách hàng thân thiết. Người có giao dịch thành công trong tháng sinh nhật (tháng 11) tại dự án Hatay Millennium được tặng 3 chỉ vàng DOJI. Tất cả khách hàng thuộc dự án Hatay Millennium cơ hội bốc thăm may mắn nhiều phần quà giá trị với tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng.

Tâm Anh