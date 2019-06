Dù thiếu vắng Will Smith, bộ phim hành động viễn tưởng Men in Black: International vẫn thu hút khán giả bởi những chi tiết thú vị và hài hước.

Những sinh vật ngoài hành tinh đã quay trở lại trong trailer mới của Men in Black: International (Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu) - phần tiếp theo của loạt phim hành động viễn tưởng ăn khách với sự tham gia của Will Smith và Tommy Lee Jones. Đoạn trailer mới phát hành hé lộ những phân cảnh hành động gay cấn của các đặc vụ áo đen với những sinh vật ngoài trái đất và sự hài hước vốn là dấu ấn của loạt phim Men In Black.

Trong phần mới, sự thiếu vắng của nam tài tử Will Smith và nhiều thay đổi trong bối cảnh phim có phần gây bỡ ngỡ cho fan hâm mộ. Nhiều người hoài nghi về chất xúc tác của bộ đôi Chris Hemsworth và Tessa Thompson và cho rằng phần phim này sẽ là "quả bom xịt" tại các phòng vé.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra trong trailer những "easter egg" - chi tiết gợi nhắc đầy thú vị đến bản gốc Men in Black từ năm 1997 nhằm xác nhận đây không phải là một phần phim khởi động lại mà là thế hệ tiếp nối của loạt phim bom tấn hài hành động nổi tiếng này. Bộ phim vẫn có nhiều yếu tố hấp dẫn người xem.

Sự xuất hiện của đặc vụ J và K

Bức hoạ có sự xuất hiện của đặc vụ J và K.

Đầu trailer, bức hoạ bên trái mô tả tuyến nhân vật mới do Liam Neeson và Chris Hemsworth thủ vai, trong khi bức tranh bên phải phác hoạ bản gốc "Men in Black" do Will Smith và Tommy Lee Jones đóng vai chính.

Trong phân cảnh đầu của trailer, một bức hoạ mô tả cuộc chiến giữa đặc vụ J (Will Smith) và đặc vụ K (Tommy Lee Jones) với "Edgar" - một tội phạm cấp độ ngoài hành tinh ẩn náu trên Trái Đất muốn sử dụng thiên hà như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bức hoạ ấy có bối cảnh tại Flushing Meadows - nơi diễn ra trận chiến cao trào của Men in Black phiên bản năm 1997 của đạo diễn Barry Sonnenfeld. Đây được xem là sự gợi nhắc đầy thú vị nhằm tôn vinh những tên tuổi đã tạo nên Men in Black.

Vai trò của đặc vụ O

Trong bộ phim, Emma Thompson tiếp tục vai trò của mình từ "Men In Black 3" (2012) với tư cách là đặc vụ O. Trong trailer, cô bắt đầu bằng câu thoại "Chúng ta chỉ là một lời đồn đại". Đây là trích dẫn của lời thoại nhân vật Chief Zed (Rip Torn) trong bộ phim gốc khi ông nói với Will Smith để anh chấp nhận xoá bỏ danh tính thật của mình để trở thành 1 đặc vụ áo đen.

Nhân vật The Worm

The Worm từng xuất hiện trong Men In Black bản gốc năm 1997.

The Worm lần đầu tiên được giới thiệu là những sinh vật ngoài hành trong phiên bản phim gốc. Họ là những người ngoài hành tinh đầu tiên mà đặc vụ J nhìn thấy sau khi anh vượt qua bài kiểm tra của mình để vào MIB. Và bây giờ, họ quay trở lại hài hước hơn và cũng là những người ngoài hành tinh đầu tiên mà đặc vụ M gặp trong trong "Men in Black: International".

Chiếc đồng hồ Hamilton Ventura đặc trưng

Men In Black: International được xem là một sự quảng bá "ngầm" cho thương hiệu đồng hồ Hamilton khi mà tất cả các đặc vụ của MIB đều đeo đồng hồ Hamilton Ventura hình tam giác đặc trưng. Ventura là một trong 500 thiết kế từ dòng đồng hồ chạy bằng điện của Hamilton (được coi là đồng hồ điện đầu tiên trên thế giới) được ra mắt vào năm 1957. Ventura thiết kế độc quyền bởi Hamilton và được Elvis Presley đeo lần đầu trong bộ phim Blue Hawaii năm 1961.

Mẫu đồng hồ Hamilton Ventura trong một phân đoạn của "Men In Black" bản gốc năm 1997.

Kể từ phần phim đầu tiên 1997, Ventura đã trở thành dòng đồng hồ được lựa chọn cho MIB, bao gồm cả đặc vụ J (Will Smith) khi anh mang mẫu đồng hồ này như một phần không thể thiếu của bộ đồng phục huyền thoại. Thậm chí trong phần 2, anh còn tặng chiếc đồng hồ này cho một nhóm người ngoài hành tinh trốn trong tủ khóa Grand Central Station.

Trong Men in Black: International, đặc vụ M (Tessa Thompson) mang một tạo hình mạnh mẽ, quyết đoán và không có gì bất ngờ khi cổ tay cô xuất mẫu đồng hồ Ventura hệt như bản phim gốc nguyên tác từ chất liệu thép không gỉ, mặt số và dây da đen. Ventura phải là một trợ thủ đắc lực của các đặc vụ MIB trong các nhiệm vụ chống lại người ngoài hành tinh. Mẫu đồng hồ này hiện tại vẫn đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam tại hệ thống của hàng của Watch Gallery.

