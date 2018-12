Dịch vụ vận chuyển hàng về Việt Nam thuận tiện, chất lượng sản phẩm tốt... khiến ngày càng nhiều người chuộng mua trực tuyến đồ từ nước ngoài. Tuy nhiên, với những khách mua hàng ngoại online lần đầu, sẽ có rất nhiều thắc mắc như dưới đây:

Hàng mua ở châu Âu, Mỹ, Nhật nhưng "made in China"?

Nhiều người nghi ngờ hàng thương hiệu nước ngoài mà "made in China, Việt Nam, Campuchia..." là đồ giả. Tuy nhiên, đây lại không phải yếu tố xét độ chuẩn của sản phẩm. Tại các nước phát triển, chi phí nhân công rất cao, khiến giá thành sản phẩm đội lên. Điều này dẫn tới sức tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh rất yếu. Do đó, các tập đoàn, công ty lớn nước ngoài luôn tìm kiếm và hướng tới những nơi có chi phí nhân công rẻ để ký kết hợp đồng sản xuất hàng hóa, nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc là nước được lựa chọn đầu tiên bởi tiềm năng kinh tế và lịch sử về thương mại từ lâu đời.

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ đưa ra các kiểu thiết kế, yêu cầu về vật liệu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, các công ty cung cấp luôn cả nguyên vật liệu và vấn đề còn lại chỉ là gia công.

Tất cả sản phẩm sau khi được sản xuất đều phải qua kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn các nước châu Âu, Mỹ, Nhật yêu cầu mới được nhập khẩu và bày bán trên thị trường. Do đó, dù sản phẩm sản xuất ở nước thứ 3, nhưng chất lượng đảm bảo.

Thời gian vận chuyển hàng về Việt Nam?

Thông thường, thời gian nhận hàng sẽ kéo dài từ một tuần đến một tháng tùy từng trang web và quãng đường vận chuyển. Hàng hóa thường không được vận chuyển đến tận nhà mà tới bưu điện khu vực. Họ sẽ thông báo (bằng điện thoại hoặc giấy) để bạn tới nhận hàng.

Đối với dịch vụ qua trung gian, thường người nhận mua hộ cố gắng gộp nhiều hàng gửi một lần để tiết kiệm chi phí. Điều này dẫn tới tình trạng kéo dài thời gian vận chuyển về Việt Nam. Thông thường, các shop quảng cáo "Hàng về sau 7-10 ngày" tuy nhiên đôi lúc, người mua phải chờ tới một tháng.

Nhiều sản phẩm thời trang được giảm giá sâu vào mùa sale.

Các mùa giảm giá?

Săn đồ sale giúp người mua tiết kiệm rất nhiều chi phí. Tại các trang bán hàng trực tuyến, giá được công khai, do đó mức khuyến mãi thật, rất rõ ràng. Thường mùa giảm giá lớn nhất trong năm là đợt Giáng sinh và năm mới. Ngoài ra, nhiều hãng cũng thi nhau sale off giữa mùa, các ngày lễ... Đặc biệt, Black Friday bên Mỹ, hàng hóa được giảm giá sâu (30-70%).

Một số hãng đợt giảm giá thường kéo dài tới 2 tháng, vì vậy, bạn không nhất thiết phải mua ngay khi đợt sale bắt đầu, bởi rất có thể mức giá sẽ còn giảm xuống một lần nữa vào cuối đợt giảm giá. Nếu cảm thấy rằng món đồ mình muốn mua không quá “hot”, hoặc số lượng còn nhiều, bạn nên kiên nhẫn chờ tới cuối mỗi đợt giảm giá.

Tỷ giá chênh so với ngân hàng?

Thông thường, các đơn vị trung gian nhận order hàng nước ngoài thường tính tỷ giá cao hơn so với giá ngân hàng. Lý do họ đưa ra là cộng thêm cả phí thanh toán và các khoản tiền tệ khác. Tỷ giá tự do này được tính toán và cân bằng ở mức hợp lý nhất giữa lợi ích khách hàng và hoạt động mỗi shop.

Hàng hóa đắt tiền mất thêm phụ phí?

Phần phụ thu này bao gồm phí bảo quản hàng hóa, đóng gói và bảo hiểm. Do đó, nếu mất hàng trong mọi trường hợp, khách được hoàn tiền 100%. Ngoài ra, hàng giá trị cao được bảo quản đặc biệt để giảm thiểu khả năng hư hỏng do vận chuyển và các rủi ro khác.

Linh Hân