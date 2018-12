Khu căn hộ Riverpark Premier

Buổi mở bán khu căn hộ Riverpark Premier (quận 7, TP HCM) vào cuối tháng 7 gây chú ý không chỉ bởi giá bán từ 6-18 tỷ đồng mỗi căn mà còn ở điều kiện bán hàng.

Chỉ trong 2 giờ công bố đợt một, 99% căn hộ Riverpark Premier đã có chủ. Đợt cuối cùng với tòa nhà C đẹp nhất dự án sẽ được chủ đầu tư đưa ra thị trường vào ngày 10/9 tới.

Theo đó, không phải khách hàng nào cũng có thể đặt mua căn hộ. Để tham dự rút thăm quyền ưu tiên chọn căn hộ ưng ý, mỗi khách hàng phải có thư đề nghị mua kèm theo hồ sơ thông tin cá nhân gửi đến chủ đầu tư. Qua các bước tìm hiểu, xét duyệt, chủ đầu tư sẽ quyết định gửi thư mời chủ nhân các hồ sơ đạt tham dự buổi rút thăm. 161 căn hộ được đưa ra, hơn 1.000 hồ sơ đăng ký và chỉ có 500 khách hàng được mời tham dự lễ rút thăm chọn sản phẩm. Có thể thấy, trung bình 6 người quan tâm mới chỉ có một người mua được căn hộ Riverpark Premier.

"Việc chọn người mua là nhằm xây dựng một cộng đồng cùng đẳng cấp, nếp sống. Không đơn thuần bán ngôi nhà, chúng tôi mang đến cho cư dân không gian sống sinh thái, dịch vụ tiện ích khép kín cùng tình cảm hàng xóm láng giềng thân thiện. Đó là yếu tố khẳng định cho sự cao cấp đúng nghĩa của sản phẩm", ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Phú Mỹ Hưng lý giải kiểu bán hàng khác biệt của doanh nghiệp này.

Dự án căn hộ cao cấp Riverpark Premier

Khu biệt thự siêu sang Chateau

5 năm trước, các tòa lâu đài Chateau có diện tích 450-700m2 đã làm xôn xao thị trường bất động sản về vị trí tọa lạc ngay thế đất đắc địa nhất khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ngay mặt tiền sông. Giá tiền, cách bán hàng và thời điểm tung hàng ngay lúc thị trường gần như đóng băng hoàn toàn đã tạo nên điểm nhấn hoàn toàn khác biệt.

Lúc đó, Phú Mỹ Hưng đưa ra chính sách bán hàng theo kiểu "nhà chọn người mua". Theo đó, người mua cần có thư đề nghị nếu muốn là chủ nhân của những căn biệt thự có giá từ vài chục tỷ đến gần 100 tỷ.

Cộng đồng là giá trị khó hoán đổi, tạo nên bản sắc riêng của khu biệt thự lâu đài siêu sang Chateau.

Lý giải từ chủ đầu tư cho rằng, điều này thực hiện nhằm đảm bảo tính nhất quán của tiêu chí xây dựng một cộng đồng nhân văn trong khu đô thị. Bởi, chuỗi giá trị của khu biệt thự lâu đài chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại đô thị không chỉ nằm ở vị trí, quy hoạch, cảnh quan mà còn là cộng đồng gồm những doanh nhân thành đạt, những người đã đi đến đỉnh tháp nhu cầu Maslow và Chateau là bến dừng chân cuối cùng. Do vậy, sự hoàn thiện về mọi phương diện là điều cần thiết nếu muốn khai thác thị trường khách hàng thuộc phân khúc siêu ngách này.

Có lẽ vì thế mà dù Chateau được công bố trong thời điểm nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng để "nuôi quân", nhưng chỉ trong thời gian ngắn, gần như các biệt thự đều đón những chủ nhân cao cấp về ở.

Biệt thự Phú Gia

Khu biệt thự Phú Gia cũng là một gương mặt nổi bật trong số hơn 90 dự án đã được triển khai tại đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây từng được xem là khu ở VIP nhất Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 21. Có một thời gian, việc sở hữu một trong 99 căn biệt thự trong khu này được xem là một tiêu chí đánh giá mức độ thành đạt của giới doanh nhân. Cách bán hàng của dòng biệt thự này cũng tương tự như Chateau, tuy không rút thăm nhưng cách chọn lọc khách hàng cũng khá kỹ từ trình độ, khả năng tài chính…

Biệt thự Phú Gia còn có một điểm rất nổi tiếng là tỷ lệ tăng giá rất nhanh. Chỉ trong 2 năm sau khi dự án được xây dựng, biên độ tăng vào khoảng 150-200% một căn và nhiều người mua trúng đậm thời điểm đó dù mục đích ban đầu chỉ mà mua để ở.

Giới chuyên gia phân tích, lý do mãi lực của biệt thự Phú Gia cao ngất ngưởng vì thời điểm đó, ngoài khu biệt thự An Phú (quận 2) do một đơn vị kinh doanh Nhà nước làm chủ đầu tư và chỉ dành cho thuê, Phú Gia là khu ở siêu sang thứ 2 ở Sài Gòn có quy mô trên diện rộng và quy hoạch tốt. Mức độ khan hiếm những không gian ở chuẩn mực quốc tế cùng với cộng đồng toàn những doanh nhân có tiếng đã tạo nên giá trị khác biệt của khu biệt thự được mệnh danh là "tinh hoa của những tinh hoa" này.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, việc xây dựng giá trị văn hóa cộng đồng không chỉ thực hiện cho từng dự án mà khi bán những căn hộ đầu tiên năm 1998, chủ đầu tư đã đưa nội quy khu phố ra thương thảo với người mua nhà. Nếu họ chọn sở hữu bất động sản, cho dù là cá nhân hay công ty đứng tên, khi đặt bút ký hợp đồng mua nhà, cũng phải chấp thuận các nội quy của khu dân thể hiện rõ trong các phụ lục để đảm bảo môi trường sống xanh sạch đẹp và an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa chung. Lẽ đương nhiên, nội quy khu phố vẫn tồn tại cho đến bây giờ và được cập nhật để phù hợp với điều kiện thực tế cũng như những quy định của nhà nước trong lĩnh vực bất động sản.

An cư ở nơi có không gian trong lành, yên tĩnh và giao thiệp văn minh sẽ tạo nên một nếp sống văn hóa chung cho mọi người. Đây là chuỗi giá trị vô hình mà chủ nhân sẽ đón nhận khi mua nhà ở Phú Mỹ Hưng.

Đồng quan điểm này, theo một chuyên gia bất động sản, với những người đã đến đỉnh tháp nhu cầu Maslow, sở hữu bất động sản không dừng lại ở môi trường sống trong lành, cảnh quan, tiện ích… Người ta tìm một không gian ở lý tưởng, môi trường sống thân thiện, nơi không có sự xung đột giữa bản sắc cá nhân với văn hóa cộng đồng, tất cả sẽ hài hòa và cùng thăng hoa. An cư ở nơi có không gian trong lành, yên tĩnh và giao thiệp văn minh sẽ tạo nên một nếp sống văn hóa chung cho mọi người. Đây là chuỗi giá trị vô hình mà chủ nhân sẽ đón nhận.

"Khi nền kinh tế phát triển, đời sống tăng cao thì nhu cầu cũng thay đổi, nhất là với những người thành đạt hay có địa vị xã hội. Vì thế, thị trường bất động sản cũng phải biến chuyển phù hợp, tạo sự khác biệt để người mua thể hiện đẳng cấp của mình", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, khi quyết định tìm hướng mới, doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc và nghiên cứu kỹ nhằm đảm bảo sự khác biệt đó có tính khả thi cao và nó thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân. Những điểm then chốt mà dự án luôn phải thể hiện được là vị trí, thiết kế và cảnh quan cùng giá trị cộng đồng.

