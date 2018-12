Tại Singapore, hơn 82% người dân sống trong các chung cư do chính phủ xây dựng. Tại Hàn Quốc, trước nhu cầu về nhà ở ngày càng cao của người dân, thị trường bất động sản đã tăng trưởng nhanh trong thời gian gần đây. Số liệu từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, sẽ có 380.000 căn hộ mới được tung ra thị trường trong 2017 và năm 2018.

Tại Việt Nam, nhu cầu về căn hộ chung cư ngày một tăng cao. Báo cáo của Hội môi giới bất động sản chỉ ra, trong năm 2017, cả nước có gần 79.000 căn hộ chào bán, trong đó, gần 62.000 căn đã được tiêu thụ tại Hà Nội và TP HCM.

Báo cáo của Hội môi giới cũng cho thấy kể từ cuối năm 2017, thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, thị trường bất động sản cũng bắt đầu nóng lên nhờ sự có mặt của các chủ đầu tư lớn với nhiều dự án quy mô.

"Ngoài ưu điểm về giá, vị trí thì sự an toàn và hệ thống tiện ích là điểm mấu chốt khiến thị trường căn hộ chung cư tầm trung, cao cấp được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi an cư, nhất là các gia đình trẻ", giới chuyên gia nhận định.

Nắm bắt xu thế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều chủ đầu tư đã mạnh tay đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tiện ích để thu hút cư dân. Các dự án chung cư được thiết kế ngày càng hiện đại, đảm bảo yếu tố phong thủy, giúp gia chủ dễ dàng tối ưu hóa không gian sống, đơn cử dự án Areca Garden, Bắc Giang.

Areca Garden - không gian Singapore giữa lòng thành phố

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, trong khu đô thị Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế (Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), dự án chung cư cao cấp Areca Garden có thiết kế hiện đại mà vẫn giao hòa cùng thiên nhiên, thích hợp với các gia đình trẻ.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt làm chủ đầu tư và Swan&Maclaren (Singapore) thiết kế mang phong cách hiện đại, tầm nhìn bao quát toàn bộ khu đô thị Bách Việt Lake Garden với công viên trung tâm và hồ cảnh quan rộng 4,5ha.

Xây dựng trên khu đất rộng 3.214 m2, Areca Garden bao gồm một tòa nhà cao 22 tầng, trong đó tầng một là trung tâm thương mại, dịch vụ, tầng 2, 3 dùng làm khu vực để xe, từ tầng 4 đến tầng 22 là 298 căn hộ. Các phòng chức năng đều đón ánh sáng và lưu thông khí tự nhiên, giúp giảm chi phí năng lượng cho toàn bộ tòa nhà.

Theo đại diện chủ đầu tư, với hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, chung cư Areca Garden đáp ứng tiêu chuẩn "All in one", đồng thời hưởng trọn không gian xanh mát của khu đô thị Bách Việt Lake Garden như đường dạo, quảng trường ánh sáng, hồ cảnh quan, cầu tình yêu, khu thể thao, bệnh viện quốc tế, trường mầm non… Bên cạnh đó, dự án còn có đầy đủ các tiện ích nội khu như câu lạc bộ dưỡng sinh, bể bơi, khu âm nhạc, hội họa...

"Về an ninh, cư dân dự án được bảo vệ bởi với hệ thống an ninh 24/7, hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo sự cố được trang bị đầy đủ, hiện đại. Ngoài ra, với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối giao thông đến các khu vực lân cận", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thế Đan