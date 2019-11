Nhơn Hội New City hưởng lợi từ cao tốc 19B

Sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền quốc lộ 19B, khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City thừa hưởng nhiều lợi thế đầu tư. Dự án nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội, thuận lợi khai thác kinh doanh để làm văn phòng, dịch vụ - nơi tập trung các nhãn hàng lớn phục vụ khu công nghiệp.

Nhơn Hội New City sở hữu vị trí đắc địa, mặt tiền quốc lộ 19B và biển Quy Nhơn.

"Nhơn Hội New City là đầu mối thông thương, giao lưu quốc tế với trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp và cảng biển tại khu kinh tế Nhơn Hội", đại diện chủ đầu tư cho biết. Vị này đánh giá dự án có tiềm năng to lớn trong việc phát triển thành đô thị kiểu mẫu của toàn khu vực. Dự kiến sau khi cao tốc 19B hoàn thành, thời gian di chuyển từ Nhơn Hội New City tới sân bay Phù Cát chỉ còn 35 phút.

Bên cạnh cao tốc 19B, thông tin về dự án đầu tư xây dựng cầu Thị Nại 2, cầu vượt thứ 3 vượt đầm Thị Nại, duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của bất động sản Quy Nhơn.

"Với sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc bất động sản ven biển sở hữu lâu dài, cùng với tiềm năng du lịch địa phương và hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ, Nhơn Hội New City là cơ hội đầu tư tiềm năng cho khách hàng", đại diện dự án nói.

Cao tốc 19B - cầu nối phát triển kinh tế, du lịch

Tuyến quốc lộ 19B là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp từ khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát. Theo quy hoạch, quốc lộ 19B có nền đường rộng từ 30-42m với từ 4-6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc 80 km/h.

Công trình giao thông quy mô này sau khi hoàn thiện được kỳ vọng thay đổi bộ mặt của hạ tầng giao thông của Quy Nhơn, Bình Định, rút ngắn hành trình từ sân bay Phù Cát trung tâm thành phố. Chuyên gia dự đoán tuyến cao tốc sẽ là cầu nối, đón dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan vào thành phố biển trong thời gian tới.

Đòn bẩy hạ tầng luôn động lực gia tăng giá trị bất động sản. Để một dự án có thể phát triển bền vững, ngoài các yếu tố về tiện ích, dịch vụ, thì hạ tầng khu vực có vai trò tối quan trọng.

Bình Định là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm cả 4 loại hình trọng điểm: đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy, tỉnh Bình Định đang dần nổi lên trở thành đầu tàu trên bản đồ kinh tế - du lịch cả nước.

Những điểm nhấn hạ tầng tại Bình Định là cây cầu Thị Nại - một trong những cây cầu vượt biển dài nhất khu vực giúp Khu kinh tế Nhơn Hội (Quy Nhơn) có sự chuyển mình rõ rệt. Sân bay Phù Cát sau khi mở rộng, nâng cấp thành sân bay quốc tế và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2018 đã nâng số chuyến bay đến Bình Định lên 37- 40 chuyến một ngày.

Về đường bộ, 3 công trình giao thông lớn tại quốc lộ 19 mới, bao gồm: tuyến đường từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1; tuyến đường phía Tây tỉnh; và tuyến đường trục nối Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát (quốc lộ 19B) đang được gấp rút hoàn thiện, thu hút các nhà đầu tư đến với vùng đất giàu tiềm năng này.

Thành Dương