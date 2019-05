Từ 1/5, khách hàng mua bộ sản phẩm Samsung Galaxy S10, S10 Plus tại Hoàng Hà Mobile có thể nhận mức giá ưu đãi và nhiều phần quà hấp dẫn.

Theo đại diện Hoàng Hà Mobile, sau thời gian ngắn xuất hiện trên thị trường, Galaxy S10, S10 Plus là dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhờ tính năng và mức giá phù hợp với các phân khúc khách hàng.

"Đáp ứng nhu cầu đó, Hoàng Hà Mobile áp dụng chương trình tri ân khách hàng thông qua việc giảm giá sâu bộ ba sản phẩm với giá trị tới 2,6 triệu đồng", vị này cho biết.

Tại Hoàng Hà Mobile, Samsung Galaxy S10, S10 Plus 8GB hoặc 128GB, S10 Plus 8GB hoặc 512GB và S10 Plus 12GB hoặc 1TB đang có giá lần lượt là 19,09 triệu đồng; 20,89 triệu đồng; 26,39 triệu đồng và 32,99 triệu đồng.

Dòng sản phẩm Galaxy S10, S10 Plus của Samsung.

Ngoài ra, những khách hàng đang sử dụng các dòng Galaxy Note, A, S, J khi lấy mã ưu đãi trên ứng dụng Galaxy Gift có thể được giảm thêm 2 triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Cụ thể, mức giá lần lượt của Galaxy S10 và 3 phiên bản S10 Plus là 17,09 triệu đồng; 18,89 triệu đồng; 24,39 triệu đồng và 30,99 triệu đồng.

Thông tin ưu đãi cho khách tham gia thu cũ đổi mới, lên đời Galaxy S10/S10 Plus tại đây.

Bên cạnh đó, khách hàng mua bản S10 Plus 512GB được tặng thêm tai nghe Samsung Galaxy Buds chính hãng trị giá 4,49 triệu đồng, bản 1TB tặng thêm tai nghe Samsung Galaxy Buds và ốp lưng phiên bản Marvel.

"Nếu có máy Samsung hoặc iPhone cũ, khách hàng có thể mang qua cửa hàng gần nhất của chúng tôi để lên đời Galaxy S10, S10 Plus. Một số dòng máy cũ được thu mua với giá đến hơn 20 triệu đồng. Số tiền khách phải bỏ thêm là rất ít", đại diện Hoàng Hà Mobile đánh giá.

Cơ hội du lịch Hàn Quốc khi mua điện thoại tại Hoàng Hà Mobile.

Mua các sản phẩm của Samsung trong tháng 5, khách hàng cũng có cơ hội trúng bốn chiếc Samsung Galaxy A50 và một chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá đến 50 triệu đồng.

(Nguồn: Hoàng Hà Mobile)