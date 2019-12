Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng cho khoản vay tới 70% giá trị các căn shophouse mặt đường cuối cùng.

Đang trong giai đoạn cao điểm hoàn thiện, Shophouse Europe vẫn tiếp tục chào bán các căn nhà phố thương mại (shophouse) mặt đường cuối cùng tại Hạ Long, mang lại cơ hội cho nhà đầu tư cuối năm.

Là phân khu đắt giá nhất thuộc tổ hợp nhà phố thương mại cao cấp Sun Plaza Grand World ở Bãi Cháy, 95% sản phẩm tại Shophouse Europe đã có chủ. Mỗi shophouse tại dự án sở hữu kiến trúc châu Âu sang trọng, diện tích 120-237,5 m2, cao 5 tầng và diện tích sử dụng 572-1.134 m2.

Thiết kế các căn shophouse mặt tiền đường của Shophouse Europe.

Dịp cuối năm, Shophouse Europe mang đến cho nhà đầu tư gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng, áp dụng cho khoản vay lên tới 70% giá trị shophouse. Ưu đãi nhằm giúp các khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi và thời gian khoảng 2 năm rưỡi không phải trả lãi vay, để xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

Ông Nguyễn Trọng Tạo (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) - nhà đầu tư đang sở hữu sản phẩm tại Shophouse Europe cho biết, trước đây nhiều người nghĩ rằng, mùa đông du lịch ở miền Bắc luôn vắng khách. Nhưng thực tế hiện nay, với việc nâng cấp hệ thống giao thông cả đường thủy, bộ và hàng không, Hạ Long đang tất bật chuẩn bị chào đón lượng khách quốc tế lớn vào cuối năm.

Nguyên nhân, theo nhiều chuyên gia, cuối năm là thời điểm du lịch ưa thích, lại trùng với dịp nghỉ lễ, nghỉ đông của các nước Âu - Mỹ. Ngoài ra, ở mảng du lịch MICE, Hạ Long đang đón cơ hội khi các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có xu hướng đưa các hoạt động du lịch, tổng kết, team building... rời xa thành phố lớn để đến với các điểm du lịch sôi động. Là thủ phủ du lịch miền Bắc, khu vực thường được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Điều này mở ra dòng khách du lịch đa dạng cho Hạ Long suốt 4 mùa trong năm.

Các shophouse tại dự án mang kiến trúc châu Âu sang trọng, cao 5 tầng với diện tích 120-237,5 m2.

Tệp du khách đa dạng cũng là khách hàng tiềm năng cho các shophouse gần biển, nhất là khu vực sát bờ Vịnh Hạ Long. Theo chủ đầu tư Sun Group, nếu kinh doanh mini hotel, các sản phẩm tại Shophouse Europe có thể dễ dàng chuyển đổi công năng thành khách sạn 4 tầng, mỗi tầng 4 phòng, tương ứng hệ thống 16 phòng. Giả sử tỷ lệ lấp đầy đạt 100% từ tháng 4 đến tháng 9 và 50% từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, giá thuê phòng trung bình 0,8-1,5 triệu đồng mỗi phòng một ngày. Như vậy, mỗi shophouse có thể thu về khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm.

Phối cảnh một shophouse chuyển đổi công năng thành mini hotel.

Bên cạnh mô hình mini hotel, shophouse cũng có thể biến hóa thành nhiều loại hình dịch vụ như nhà hàng, coffee shop, cửa hiệu thời trang... Theo khảo sát, mức chi tiêu bình quân trên một khách du lịch quốc tế tại Quảng Ninh đạt 104 USD và khách nội địa là 1,6 triệu đồng. Các con số này dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới khi dòng khách cao cấp đổ về Hạ Long trên các chuyến tàu siêu sang, hay đáp máy bay xuống sân bay Vân Đồn.

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2019, du lịch Quảng Ninh đã đón 11,74 triệu lượt khách, gần bằng cả năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,22 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 23.809 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ du lịch đến hết quý III/2019 đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lộc An