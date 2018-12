Tiêu chuẩn giàu có của người Mỹ là gì?

Tiền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, bao gồm sự bình tâm, cảm giác thành công và được sống theo cách mình muốn. Đây là một phần kết quả của khảo sát "The Why of Wealth" do Boston Private thực hiện trên 300 người Mỹ, có tài sản từ 1 đến 20 triệu USD, để xác định sự giàu có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng cuộc sống.

Khi được hỏi giàu có là gì, có đến 54% trả lời đơn giản rằng đó là hạnh phúc. Thậm chí, 65% còn đồng ý rằng tiền mang lại sự bình tâm.

Bản thân tiền bạc không tự nó tạo hạnh phúc, sự hài lòng và thành công nhưng nó có thể tạo ra một lối sống có nhiều khả năng mang đến sự hài lòng hơn. "Ngoài các lợi ích về tinh thần, mọi người xem sự giàu có như cách khơi thông sự tự do, hạnh phúc gia đình, giúp họ theo đuổi các hoạt động xã hội và giải trí mà họ thích", báo cáo kết luận.

Khi được hỏi, họ có thể làm gì với nhiều tiền, 70% cho biết nó giúp họ độc lập và tự do về tài chính. Một nửa cho biết nó giúp mang lại hạnh phúc gia đình, 44% giúp họ có thể đi du lịch nhiều nơi thoải mái.

Đối với một số người, sự giàu có trao cơ hội cho cá nhân trở thành ông chủ của chính mình. Tom Aley là một ví dụ. Ông là một doanh nhân giàu có, từng rời bỏ một công việc lương cao để lập nghiệp. "Toàn bộ nguyên tắc dẫn dắt tôi là tôi thích độc lập và có thể làm nhiều việc hơn. Tôi không cần phải trông chừng ai cả," Aley nói với The New York Times.

Với một số khác, giàu có mang lại nguồn lực tốt. Đơn cử như Elizabeth Galbut Perelman, người mang tài sản của mình đầu tư vào các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành. "Đối với tôi, khi còn trẻ, giàu có là việc có thể tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới", người đàn ông 29 tuổi nói với tờ Times.

Tuy nhiên, sự giàu có đôi khi không trọn vẹn. Gần nửa số người trả lời khảo sát của Boston Private nói rằng điều họ muốn làm tốt hơn là dành thêm thời gian cho gia đình. "Những người giàu có thể cảm thấy họ nợ tình cảm với gia đình", báo cáo viết.

Tuy nhiên, dẫu bạn không phải là triệu phú USD, cách tiêu tiền của bạn cũng có thể góp phần tạo nên sự thanh thản và hạnh phúc. "Nói về hạnh phúc, thời gian thực sự là tiền tệ cơ bản. Điều quan trọng với tâm trạng hàng ngày của bạn là những gì bạn làm với thời gian của mình", giáo sư Elizabeth Dunn của Đại học British Columbia nói với CNBC Make It.

Nếu chi tiêu tiền mua quần áo mới không mang lại cảm giác hạnh phúc thì bạn nên thử chi tiêu vào những thứ mang lại cho bạn nhiều thời gian hơn. Theo nghiên cứu của giáo sư Dunn, cách đó giúp giảm stress.

Nhóm nghiên cứu của vị giáo sư khảo sát hơn 6.000 người ở bốn quốc gia và tiến hành một thử nghiệm cho mỗi người 40 USD trong hai tuần. Tuần đầu, họ phải mua một món đồ gì đó. Tuần sau, họ phải dùng tiền để mua thêm thời gian rảnh. Ở tuần thứ hai, một số người đã chọn cách thuê người cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa hay mua sắm trực tuyến.

Kết quả, nhiều người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sử dụng tiền vào các dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian so với chi tiêu cho những vật chất đơn thuần. Do vậy, khi quyết định chi tiêu, bạn có thể nhớ lời khuyên của vị giáo sư.

"Giao dịch này có thay đổi cách tôi dành thời gian cho mình vào một ngày bình thường hay không? Nếu câu trả lời là không thì bạn nên xem xét không chi tiêu và tiết kiệm tiền", Dunn nói.

