Nhân kỷ niệm 20 năm có mặt tại thị trường, Bảo Việt Nhân thọ triển khai các chương trình tri ân khách hàng với nhiều quà tặng, quay thưởng và hội thảo ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Các giải thưởng trong chương trình tri ân đầu tiên năm nay của Bảo Việt Nhân thọ có tổng trị giá 4 tỷ đồng, trong đó 480 chỉ vàng 9999 sẽ được trao tặng.

Với chương trình "Xuân gắn kết - Tết an khang" kéo dài từ 20/1 đến 20/4, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới sẽ có cơ hội nhận được 5 chỉ vàng 9999 và nhiều phần quà giá trị khác với tổng giá trị giải thưởng là gần 4 tỷ đồng. Trong đợt quay thưởng đầu tiên từ ngày 10/3 đến 20/3, 120 khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc đã trúng thưởng 240 chỉ vàng 9999.

Các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới với mức phí định kỳ đầu tiên của một hợp đồng từ 3 triệu đồng trở lên và phí định kỳ quy năm không thấp hơn 7 triệu đồng sẽ có cơ hội tham gia chương trình "Tết an khang". Theo đó, khách hàng sẽ nhận được mã số quay thưởng để có cơ hội trúng giải thưởng cao nhất "Tân niên thịnh vượng" là 5 chỉ vàng 9999. Các giải thưởng "Tân niên an khang" và "Tân niên may mắn" tương ứng là 2 chỉ vàng và một chỉ vàng 9999.

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới với mức phí định kỳ đầu tiên của một hợp đồng từ 3 triệu đồng trở lên và phí định kỳ quy năm không thấp hơn 11 triệu đồng sẽ nhận được một bộ cốc hoặc một bộ chén bát cao cấp trong chương trình "Xuân gắn kết" của Bảo Việt Nhân thọ. Chương trình diễn ra từ 20/1 đến hết ngày 10/4. Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 558899 nhánh số 4 hoặc Công ty Bảo Việt Nhân thọ gần nhất.

Khách hàng được trao quà trong Lễ Quay thưởng của Bảo Việt Nhân thọ.

Bên cạnh đó, công ty cũng đồng loạt triển khai các chương trình hội thảo về sức khỏe và giáo dục trên toàn quốc với sự tham gia của nhiều diễn giả và bác sĩ hàng đầu, nhằm mang lại cho khách hàng và cộng đồng những giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là mục tiêu và sứ mệnh của Bảo Việt Nhân thọ luôn hướng tới.

Năm 2016 ghi dấu chặng đường 20 năm tiên phong khai mở và phát triển cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam của Bảo Việt Nhân thọ. Từ năm 1996-2016, công ty luôn là một trong những thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, được ghi nhận về chất lượng dịch vụ cũng như trách nhiệm đối với khách hàng. Công ty đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 5 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn với tổng giá trị lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Trong 20 năm phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã dành được nhiều danh hiệu uy tín. Trong năm 2015, công ty đã đón nhận danh hiệu "Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam" do Global Banking & Finance Review - tạp chí uy tín tài chính và ngân hàng toàn cầu của Anh quốc bình chọn. Công ty còn nằm trong top 50 thương hiệu Việt Nam có giá trị lớn nhất năm 2015 do Brand Finance bình chọn. Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "An phát trọn đời" cũng giành được giải thưởng "Tin & Dùng Việt Nam 2015".

Hiện Bảo Việt Nhân thọ cung cấp cho khách hàng gần 50 sản phẩm bảo hiểm và không ngừng nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới với quyền lợi hấp dẫn, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng. Phát huy thế mạnh hợp lực từ Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt, công ty đang phát triển bền vững dựa trên nền tảng và tiềm lực vững mạnh, không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang đến những sản phẩm dịch vụ trọn gói với hệ thống mạng lưới vững chắc. Công ty có 77.000 tư vấn viên chuyên nghiệp và tận tụy trải khắp 63 tỉnh thành phố.

(Nguồn: Bảo Việt)