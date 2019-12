Mức hỗ trợ 1.500-5.000 USD trở thành nền tảng cho các hoạt động môi trường, nâng cao bình đẳng giới, hỗ trợ tâm lý, hướng nghiệp, thể thao cộng đồng...

Trải qua 4 tháng (5-9/2019) tổ chức, 50 dự án đạt giải Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019 đã lên kế hoạch triển khai, sử dụng khoản tài trợ cho nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cleanup Day: Ngày môi trường định kỳ

Giới thiệu mô hình dọn rác định kỳ, ý tưởng Cleanup Day của nhóm Let’s do it Nghe An là một trong 26 dự án nhận mức kinh phí 1.500 USD.

Tập hợp các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề môi trường, nhóm chủ yếu hoạt động tại Nghệ An với các hoạt động dọn rác thải 2 lần mỗi tuần. Trong một năm sẽ tổ chức 2 sự kiện định kỳ vào ngày 21/4 và 15/9. Ngoài ra, các buổi giáo dục về môi trường, hoạt động tái chế cũng được tổ chức song song nhằm nâng cao nhận thức của mọi người và khuyến khích chung tay hành động vì môi trường.

Đại diện Let’s do it Nghe An cho biết, ngân sách hoạt động là vấn đề khó khăn nhất, bởi nhóm từng nhiều lần phải tạm dừng hoạt động chỉ vì hết kinh phí. Vì vậy ngay khi nhận tin được trúng giải, các thành viên đều vỡ òa hạnh phúc, đồng loạt đăng bức thư chúc mừng từ Quỹ Cộng Đồng Aviva.

Sau khi nhận tài trợ, các hoạt động Clean up day sẽ được triển khai theo như kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, nhóm sẽ phát triển thêm các dự án con: We can do it - giáo dục bảo vệ môi trường cho các học sinh tại Nghệ An (tháng 8/2018-8/2020), Đổi giấy lấy cây (8/9-30/12), chuỗi talk show về môi trường.

FolkTale: Nâng cao bình đẳng giới

Nhận được mức tài trợ 1.500 USD, FolkTale sẽ triển khai nhiều hoạt động để tuyên truyền về bình đẳng giới, giáo dục giới tính cho các bé từ 4-8 tuổi lẫn phụ huynh của các em.

Đại diện FolkTale chia sẻ, khó khăn lớn nhất của dự án là các em còn khá nhỏ tuổi, chưa kể nhiều phụ huynh vẫn chưa có nhận thức nhất định về bình đẳng giới hay tâm lý ngại chia sẻ cùng người lạ. Vì vậy nhóm phải biến đề tài này trở nên gần gũi, thiết thực nhất.

Ngoài các chương trình tổ chức tại trường học với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhóm cũng thực hiện khảo sát ghi nhận tình hình thực tế, ý kiến của phụ huynh, phát tài liệu tham khảo.

Các thành viên dự kiến phát triển một ứng dụng trên điện thoại để tự mọi người có thể viết lại câu chuyện của chính mình. Đối tượng chính mà dự án hướng tới là các em nhỏ 4-8 tuổi, vì vậy ứng dụng có thêm chế độ hạn chế thời gian sử dụng tối đa 20-30 phút.

Sau các cuộc thi tổ chức cho những em nhỏ trên 4 tuổi, có khả năng viết lách, những ý tưởng thắng cuộc sẽ được tổng hợp để phát triển thành sách, phát ra thị trường và tặng cho các phòng đọc sách, trưng bày, triển lãm... Nhóm cũng xây dựng website để người dùng có một kênh tham khảo thông tin.

The Happiness Project: Hỗ trợ tâm lý

Được thành lập bởi các sinh viên cao học ngành tâm lý, The Happiness Project hướng tới việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho cộng đồng, giúp người tham gia đối diện, xác định được vấn đề của bản thân và nhận hỗ trợ của các chuyên viên. Sau đó nhờ truyền thông, những trải nghiệm đó sẽ được chia sẻ rộng rãi, giúp mọi người gạt đi sự ngại ngần và lo sợ khi có nhu cầu hỗ trợ tâm lý.

Đó là nội dung của chương trình "Tôi Thấu Cảm" - hỗ trợ tâm lý một - một và "Tôi kể" - chuỗi phóng sự về những người đã tham gia "Tôi thấu cảm". Sau khi khởi động, dự án gặp không ít hạn chế vì phát sinh khá nhiều chi phí như thuê phòng tham vấn, truyền thông, hỗ trợ chuyên viên, ê-kíp quay phóng sự... Vì vậy, số ca được hỗ trợ phải giảm xuống. Chưa kể rất nhiều ý tưởng chưa được thực hiện hóa do thiếu nguồn lực.

Các thành viên của dự án. Ảnh: NVCC.

Vì vậy, khi nhận được mức hỗ trợ 3.000 USD, các thành viên đều rất vui mừng. "Đây là sự cổ vũ rất quan trọng trên hành trình sắp tới của nhóm và hơn cả, giúp mọi thành viên thêm tự tin vào chính sứ mệnh của dự án", đại diện The Happiness Project cho biết.

Cụ thể, từ mức hỗ trợ này, trong vòng 6 tháng tới, nhóm sẽ duy trì hoạt động "Tôi thấu cảm" và phóng sự "Tôi kể" với sự tham gia của các tham vấn viên có chuyên môn. The Happiness Project cũng tăng cường kết nối và nâng cao hiểu biết trong cộng đồng thông qua các workshop và nhóm hỗ trợ về sức khỏe tinh thần; hợp tác cùng câu lạc bộ sinh viên, những cộng đồng có nhiều thành viên trong lứa tuổi thường bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tâm lý. Đồng thời xây dựng các trang mạng xã hội của nhóm trở thành kênh thông tin về sức khỏe tinh thần với cách tiếp cận dễ hiểu, gần gũi. Xem thêm phóng sự về dự án tại đây.

Teen Entrepreneurship Bootcamp: Trại hè hướng nghiệp

Cũng nhận được mức hỗ trợ 3.000 USD từ Quỹ Cộng Đồng Aviva, dự án sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể trong thời gian 12/2019-1/2020, tập trung hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông về kinh doanh, công nghệ và luật pháp.

Phạm vi tổ chức được mở rộng, ngoài Hà Nội sẽ triển khai tại các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương... Phương pháp triển khai cũng được đổi mới, kỳ vọng tác động tới 1.000 học sinh và trên 2.000 phụ huynh.

Cụ thể, các em được tham gia trại hè trong 3 tuần với các hội thảo xoay quanh nhiều chủ đề, hoạt động tham quan doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp cho học sinh. Từ đó giúp mỗi em nhìn nhận tiềm năng thực sự của mình, hiểu hơn niềm say mê mà bản thân, lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp tương lai.

Các em học sinh tham gia trại hè. Ảnh: NVCC.

Up Beat: Ứng dụng tập thể thao

Nhận mức hỗ trợ cao nhất là 5.000 USD, Up Beat đặt mục tiêu giúp người tham gia thay đổi lối sống, trở nên khoẻ mạnh cả về vật chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến lười vận động.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Aviva, cuối năm 2019, Up Beat sẽ ra mắt kho tập luyện online mang tên UTrainer, để cộng đồng bao gồm cá nhân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia. UTrainer là kho bài tập được xây dựng bởi các chuyên gia thể hình, dinh dưỡng, sức khỏe; bao quát hầu hết các nhu cầu tập luyện trong đời sống như chạy bộ, tăng cơ, giảm mỡ, thiền, yoga...

Ngoài ra, dự án cũng tổ chức các workshop, mời chuyên gia về tập luyện, dinh dưỡng và tâm lý đến trao đổi trực tiếp để chia sẻ kinh nghiệm, giúp cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi bổ sung kiến thức trong quá trình tập luyện. Trong năm tới, nhóm sẽ nâng cấp nền tảng công nghệ, hướng tới những thử thách cộng đồng lớn hơn và lan toả hơn trên toàn quốc.

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn

Âm nhạc có nhiều tác động tích cực đến người nghe, tuy vậy số lượng trẻ em được tiếp xúc với âm nhạc một cách bài bản không nhiều, đó là những lý do khởi nguồn cho dự án này vào tháng 10/2018.

Từ khi thành lập đến nay, 23 bạn nhỏ tham gia câu lạc bộ được làm quen, tiếp xúc với các loại nhạc cụ và hướng dẫn bởi thầy Jay Laurence. Thầy giúp các em phân tích năng khiếu, điểm mạnh và định hướng việc cảm thụ âm nhạc thông qua từng loại nhạc cụ nhất định. Tuy nhiên, do các nhạc cụ còn thiếu, câu lạc bộ lại chỉ có mình thầy làm giáo viên nên thời gian luyện tập bị hạn chế, không thể dạy tất cả loại nhạc cụ. Vậy nên khoảng cách tới cái đích là ban nhạc được hình thành và đi diễn vẫn còn khá xa.

Sau khi nhận mức hỗ trợ 5.000 USD, dự án sẽ bước vào giai đoạn 2 (tháng 10/2019-9/2010): câu lạc bộ được bổ sung các loại nhạc cụ, chia nhóm học và luyện tập với từng loại nhạc cụ đã có.

Dự kiến, từ tháng 1/2020, dự án sẽ thực hiện các buổi lưu diễn đầu tiên với nhạc cụ truyền thống; từ tháng 4/2020 sẽ biểu diễn với âm nhạc cổ điển để mang tới thông điệp và tình yêu âm nhạc tới cho cộng đồng, giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc đối với quá trình lớn lên, trưởng thành của mỗi cá nhân. Từ tháng 10/2020, câu lạc bộ sẽ thực hiện các hoạt động gây quỹ nhằm nhân rộng mô hình câu lạc bộ âm nhạc.

Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva diễn ra từ tháng 5/2019 và trải qua 3 vòng: Nộp dự án (2/5-18/6), Bình chọn (4/7-1/8), Đánh giá (30/8-25/9). Kêu gọi sự tham gia từ cộng đồng để đưa ra các giải pháp cho vấn đề mang tính đặc thù, cấp bách tại địa phương, chương trình đã thu hút 475 dự án ở 3 hạng mục: giáo dục, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Khoản tài trợ cũng được chia làm 3 mức: 1.500 USD, 3.000 USD, 5.000 USD. Xem danh sách 50 dự án được nhận tài trợ tại đây.

Thảo Trang