NHK hôm nay đưa tin chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa 80 USD một ngày với một lao động tại các công ty.

Việc này nhằm bù đắp thu nhập bị ảnh hưởng do các phụ huynh phải nghỉ làm chăm sóc con cái khi các trường học trên cả nước đóng cửa. Chính sách này nằm trong hệ thống trợ cấp được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố hôm qua, nhằm xoa dịu tác động từ các chính sách ngăn dịch bệnh lây lan.

Bộ này cũng sẽ hỗ trợ các lao động phải nghỉ ở nhà chăm sóc người nghi nhiễm Covid-19. Chính sách này áp dụng với các lao động thường xuyên và không thường xuyên nghỉ việc trong giai đoạn 27/2 – 31/3. Chi tiết về việc thực hiện sẽ sớm được công bố.

Người dân đi làm sáng sớm tại Tokyo. Ảnh: AP

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu tất cả trường tiểu học và trung học đóng cửa từ ngày 2/3 đến khi kết thúc kỳ nghỉ xuân đầu tháng 4. Khi đó, ông Abe cũng yêu cầu các bộ "chuẩn bị các biện pháp cần thiết để hạn chế sự lây lan của Covid-19, giảm thiểu tác động của dịch bệnh lên cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế".

Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ suy thoái. GDP nền kinh tế lớn thứ ba thế giới giảm 1,6% quý cuối năm ngoái so với quý trước đó, do tác động từ tăng thuế tiêu dùng và siêu bão. Giới phân tích lo ngại kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng âm trong quý này, do dịch Covid-19 lan rộng tác động đến sản xuất và du lịch.

Ngoài Nhật Bản, tuần trước, giới chức Hong Kong cũng công bố gói kích thích trị giá 120 tỷ đôla Hong Kong (15,4 tỷ USD). Trọng tâm là khoản hỗ trợ 10.000 đôla Hong Kong (gần 1.300 USD) với mỗi người từ 18 tuổi trở lên thường trú tại đây.

Hà Thu (theo NHK)