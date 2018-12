Nhật Bản xem xét đóng tàu tuần tra mới cho Việt Nam / Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ứng phó hạn hán

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (trái) và Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: Reuters

Ngày 6/5, ông Kishida đã cùng Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng ký công hàm trao đổi vốn vay ODA của Nhật tài khóa 2015 cho “Dự án cải thiện môi trường nước TP HCM, giai đoạn II (khoản vay 3)”, trị giá 196 triệu USD (hơn 20 tỷ yen) và khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án trị giá 4,6 triệu USD cho Việt Nam.

Cũng với sự chứng kiến của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nhật và Bộ trưởng Giáo dục - Phùng Xuân Nhạ cũng đã ký công hàm trao đổi viện trợ không hoàn lại tài khóa 2016 cho “Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực” trị giá 390 triệu yen, tương đương hơn 3,6 triệu USD.

Trao đổi với báo chí sau khi đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Nhật tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Ông Minh cảm ơn việc Nhật hỗ trợ 2,5 tỷ USD vốn vay ODA trong năm tài khóa 2015 và đề nghị Nhật tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam trong thời gian tới.

Phó thủ tướng cho biết một trong những kết quả của phiên họp sáng nay là hai bên nhất trí Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, thông qua việc triển khai Giai đoạn VI Sáng kiến chung Việt – Nhật trong năm 2016. Hai nước cũng quyết tâm triển khai hiệu quả các dự án lớn, trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam. Nhật Bản cũng sẽ nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam xây dựng đối sách cơ bản và lâu dài đối với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng đang diễn ra tại miền Trung và miền Nam.

Ông Minh và ông Kishida cũng chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông, thống nhất rằng các bên liên quan cần nỗ lực đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các bên cũng cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, không có các hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp và quân sự hóa trên Biển Đông.

Phó thủ tướng cũng đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam đến Nhật Bản.

Ngoại trưởng Kishida cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó biển đổi khí hậu. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam trong quá trình triển khai gói tín dụng 110 tỷ yen (hơn một tỷ USD) hỗ trợ các nước châu Á xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, thúc đẩy thực hiện khoản viện trợ 750 tỷ yen (7 tỷ USD) theo “Sáng kiến kết nối Nhật Bản - Mekong" vừa công bố ngày 2/5 vừa qua.

Việt Anh