Some By Mi và Công ty Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung (TDIC) đã trao tặng 300 triệu cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm chung tay chống Covid-19.

Ngày 24/3, bà Đào Thùy Dung- Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Vũ Ngọc Thiêm - Tổng giám đốc Công ty TDIC đã thay mặt nhãn hàng Some By Mi của Hàn Quốc trao tặng 300 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid-19.

Đại diện TDIC cho biết, từ những ngày đầu khi dịch bùng phát, nhãn hàng Some By Mi và ban giám đốc công ty đã chỉ đạo toàn thể nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Đại diện TDIC - bà Đào Thùy Dung (thứ 2, bên trái) trao tặng 300 triệu đồng với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hàng loạt phương pháp phòng ngừa dịch bệnh cho nhân viên và khách hàng đã được công ty triển khai như: phát khẩu trang và trang bị nước rửa tay sát khuẩn, kêu gọi ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch.

Với quan điểm "nhiều hành động nhỏ sẽ làm nên một ý nghĩa lớn", nhãn hàng Some By Mi và Công ty TDIC hy vọng sẽ góp một phần nhỏ để đồng hành, nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch.

Các dòng sản phẩm chăm sóc da của Some By Mi.

Là một nhãn hàng mỹ phẩm chăm sóc da từ Hàn Quốc, Some By Mi luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn và chất lượng. Với phương châm "Something By A Miracle" các sản phẩm có thành phần thiên nhiên, an toàn, lành tính cho các làn da.

Các sản phẩm của Some By Mi được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng.

Tuy chỉ mới có mặt tại thị trường Việt Nam hơn một năm, Some By Mi đã nhận được phản hồi tốt của rất nhiều khách hàng, đánh giá tích cực từ các beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam cũng như của nhiều chuyên gia da liễu... Hai dòng sản phẩm nổi bật của hãng là bộ trị mụn AHA-BHA-PHA 30 ngày và dòng trị sẹo rỗ Snail Truecica với đủ các bước dưỡng da từ sữa rửa mặt, nước hoa hồng đến serum và kem dưỡng.

(Nguồn: TDIC)