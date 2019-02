Nhiều doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ sự kiện để thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá hình ảnh ra thế giới.

Cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Joung-un tại Việt Nam diễn ra trong hai ngày 27-28/2, thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới. Hơn 3.000 phóng viên quốc tế thuộc hơn 200 hãng thông tấn từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 550 phóng viên đã tới Việt Nam tác nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tận dụng cơ hội quảng bá thương hiệu từ Hội nghị.

Nắm bắt cơ hội quảng bá có một không hai, hàng loạt "ông lớn" ngành F&B nhanh chóng nhập cuộc đua marketing để ăn theo sự kiện.

Mới đây, bia Sài Gòn tung hình ảnh hai cốc bia với lớp bọt được tạo hình theo mái tóc đặc trưng của Trump - Kim, cùng lời chúc Cheers to Peace (Nâng cốc vì hòa bình). Trong khi đó, fanpage của Bia Hà Nội đăng tải bức ảnh bản sao của hai nguyên thủ dùng bữa tại một nhà hàng và vui vẻ cụng bia Hà Nội.

Thương hiệu nước giải khát Coca-Cola đưa ra video hai lon Coca-Cola Mỹ - Hàn cạnh nhau kèm thông điệp "Vì hòa bình, hy vọng và sự thấu hiểu".

Nhiều nhãn hàng chọn kênh quảng bá chính thông qua các gian hàng trưng bày và phục vụ sản phẩm tại ngay Hội nghị. Bên cạnh đồ uống của các doanh nghiệp nước ngoài, các thương hiệu Việt Nam có cơ hội gây ấn tượng hơn cả. Công ty Cổ phần Lavifood là một trong những đại diện có sản phẩm đồ uống phục vụ tại sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Cụ thể, sản phẩm nước trái cây tự nhiên We Love của công ty này được phục vụ hơn 3.000 nhà báo quốc tế, 550 nhà báo Việt Nam đang tác nghiệp tại hội nghị.

Đại diện Lavifood cho biết, để được lựa chọn góp mặt tại sự kiện này, các đồ uống của Lavifood đều vượt qua khâu kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. "Nhiều vị khách nước ngoài, thậm chí cả người Việt Nam cũng cảm thấy thích thú với sản phẩm đóng hộp 100% thương hiệu Việt Nam", đại diện hãng chia sẻ.

Sản phẩm đồ uống của Lavifood được phục vụ tại sự kiện.

Một trong những đồ uống của Lavifood phục vụ tại sự kiện là WE LOVE - một trong những dòng nước ép trái cây tự nhiên thuộc chuỗi thương hiệu WE của Lavifood, bên cạnh WE REAL, WE LAVI.

WE LOVE là loại nước ép trái cây tự nhiên, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, giữ hương vị tươi, nguyên chất. Nguồn nguyên liệu là trái cây tươi từ vườn của nông dân, được kiểm tra chặt chẽ trong quá trình canh tác.

Trước Hội nghị Thượng đỉnh Kim - Trump, Lavifood là tài trợ cho Next Media mua bản quyền giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 hồi năm ngoái. Ngoài sở hữu và liên kết với nông dân thiết lập vùng trồng công nghệ cao, mới đây, doanh nghiệp này đầu tư hai nhà máy chế biến rau củ quả ứng dụng hệ thống dây chuyền hiện đại. Sản phẩm của Lavifood hiện được xuất khẩu đi nhiều nước như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Mỹ, Algeria...

Phạm Vân