Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân và cách bảo vệ sức khỏe gia đình.

Theo nghiên cứu về sự phơi nhiễm của con người đối với các chất ô nhiễm trong không khí của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA (Environmental Protection Agency), nồng độ các chất ô nhiễm trong nhà có thể cao hơn 2 - 5 lần, đôi khi 100 lần so với nồng độ ngoài trời. Ở Việt Nam, hầu hết các ngôi nhà hiện đại có cấu trúc khép kín, tạo điều kiện cho các nhân tố gây ô nhiễm tích tụ, khiến cho nồng độ ô nhiễm tăng cao hơn.

Mùi là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phát sinh từ nhiều nguồn, có những tác nhân gây ô nhiễm từ bên ngoài lọt vào như virus, vi khuẩn... đeo bám khi bạn tiếp xúc với những vật dụng nơi công cộng. Nhiều tác nhân còn phát sinh từ chính trong ngôi nhà.

Theo thống kê năm 2012 của WHO, mỗi năm có 4,3 triệu người tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong nhà, gây ra bởi việc sử dụng không hiệu quả các nhiên liệu rắn trong nấu ăn. Trong những người chết, 12% số người tử vong do viêm phổi, 34% do đột quỵ, 26% do thiếu máu cục bộ cơ tim, 22% do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 6% chết vì ung thư phổi.

5 thủ phạm gây ô nhiễm không khí trong nhà bạn cần biết

Trong các tác nhân hóa học gây ô nhiễm, một số chất nguy hiểm ẩn nấp trong nhiều loại sản phẩm khác nhau và có nét chung là tỏa ra mùi hương như nước hoa xịt phòng, mùi sơn, mùi gỗ mới, cồn, thuốc lá, mùi mồ hôi... Nhiều chất nằm trong danh sách các chất gây ung thư của WHO như benzen, trichlorethylene, trichloroethylene và fomandehit.

Một số tác nhân lại có nguồn gốc sinh học như phấn hoa, các loại nấm mốc và các chất gây dị ứng phát ra từ các loại vật nuôi, sâu bọ, gián... Các chuyên gia cho rằng, những người thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân này có thể mắc các bệnh ở đường hô hấp, ung thư, giảm khả năng hoạt động trí óc.

Ở Việt Nam, ô nhiễm do bụi, nhất là bụi PM2.5 là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Bụi PM2.5 có kích thước siêu nhỏ có khả năng làm lắng đọng, thẩm thấu và đi sâu vào tận các nang phế trong phổi và vào máu, tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà để tự bảo vệ sức khỏe của mình và người thân.

Thế nhưng, con người ít quan tâm đến mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe do ô nhiễm không khí trong nhà gây ra và thường cho rằng không khí trong nhà "trong lành hơn ngoài trời". Tuy nhiên, mỗi ngày trung bình bạn tiêu thụ khoảng 1,3kg thực phẩm và 1,2kg nước nhưng hít thở đến 18kg không khí. Do vậy, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà để tự bảo vệ sức khỏe gia đình là điều cần thiết.

Các cách cải thiện chất lượng không khí trong nhà vào mùa hè

Một trong những yếu tố đầu tiên để cải thiện vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà là phải sạch. Do đó, cần phải tăng cường vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tiệt trừ những nguồn phát sinh gây bụi, mốc, nấm... Ngoài ra, có thể sử dụng các loại điều hòa không khí, máy lọc không khí giải phóng các gốc OH tự do để hấp thụ Hydro của những yếu tố gây ô nhiễm và ức chế hoạt động của chúng.

Công nghệ lọc không khí được các chuyên gia đánh giá cao là công nghệ nanoe của Panasonic, được phát triển từ năm 1997 và ứng dụng trên nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng, nhất là các dòng điều hòa không khí Aero Series, Sky Series của Panasonic.

Theo đó, bộ phát nanoe X giải phóng 4.800 tỷ gốc OH (gấp 10 lần so với thiết bị nanoe thông thường) tiếp cận với các phân tử gây mùi, phá vỡ liên kết của chúng và giúp khử mùi hôi hiệu quả như mùi thuốc lá, sầu riêng, mùi động vật, mùi mồ hôi và ẩm mốc. Bên cạnh đó, các gốc OH tách lấy hydro từ vi khuẩn, chuyển đổi thành nước và ức chế hoạt động của các loại virus, vi khuẩn.

Cùng với nanoe X, nanoe-G giải phóng 3.000 tỷ ion âm mỗi giây len lỏi tới từng ngóc ngách trong phòng, bám vào các phân tử bụi, nhất là PM2.5 trong không khí, giữ chúng tại lưới lọc và vô hiệu hóa tới 99%.

Hệ thống lọc không khí nanoe của Panasonic trên các dòng điều hòa Aero Series còn có khả năng kích hoạt ngay cả khi bạn không ở nhà nhờ ứng dụng Comfort Cloud và hoạt động độc lập với chế độ làm mát hoặc làm ấm, giúp bạn làm sạch không gian toàn diện suốt 24h cho dù bạn ở bất kỳ ở đâu.

Công nghệ nanoe có thể được kích hoạt từ xa, giúp căn nhà luôn sạch sẽ và thoải mái cho bạn và người thân khi trở về.

Sự cải tiến nổi bật về công nghệ và tính năng giúp bạn không chỉ cải thiện chất lượng không khí trong nhà mà còn có thể nhanh chóng tận hưởng được cảm giác trong lành, mát lạnh chỉ sau một thời gian ngắn sau khi khởi động. Điều hòa Panasonic Aero Series phù hợp với các căn hộ, văn phòng, nhà hàng, cơ sở chăm sóc trẻ em, không gian công cộng như nhà xưởng, phòng y tế...

Dòng điều hòa Inverter Panasonic Aero Series sử dụng công nghệ Nanoe, công nghệ làm lạnh nhanh P-Tech, cánh đảo gió kép linh hoạt giúp luồng gió tập trung, thổi xa hơn kết hợp công nghệ tiết kiệm điện Inverter và môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường. Đây là giải pháp để bạn có thể tận hưởng cuộc sống trong lành, dễ chịu và duy trì không gian sống trong lành cho gia đình và trẻ nhỏ.

Ngoài ra điều hòa Panasonic Aero Series có chế độ bảo hành tới một năm trên toàn quốc. Thông tin chi tiết xem tại đây.

(Nguồn: Panasonic)