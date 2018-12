Theo bình chọn do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng F.D.C có sự bứt phá trong năm 2017 với doanh thu hơn 3.316 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đều đặn qua nhiều năm.

Nhiều dự án do F.D.C thi công đã cất nóc sớm hoặc đúng tiến độ trong năm qua như tháp The Aqua 2 - Vinhomes Golden River, hai tháp Hawaii và Bahamas thuộc dự án Diamond Island 2, tòa nhà Forest In The Sky 1 thuộc dự án Flamingo Đại Lải Resort và City Garden 2. Ở mảng thi công nhà xưởng, đơn vị này đảm nhiệm vai trò tổng thầu dự án Paihong với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Tháng 1, F.D.C trúng thầu và tham gia thi công nhà máy sản xuất công nghiệp Schaeffler (CHLB Đức), dự án TBS Logistics của tập đoàn TBS...

Tại buổi lễ công bố top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tổng giám đốc F.D.C chia sẻ: “Kết quả này là thành tích của toàn thể đội ngũ F.D.C, chúng tôi đã có quá trình 15 năm miệt mài nỗ lực. Đây là một cột mốc đáng ghi nhớ của F.D.C. Tôi tin với tinh thần quyết liệt, đội ngũ mạnh mẽ, chúng tôi sẽ còn tiến xa và bứt phá hơn nữa".

Sự kiện công bố Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam diễn ra vào ngày 19/1 có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tổng giám đốc F.D.C.

Thế mạnh của nhà thầu là đội ngũ nhiệt huyết, hệ thống quản lý tinh gọn, hiệu quả, không ngừng cải tiến và áp dụng những kỹ thuật xây dựng mới nhất vào thi công. "Chúng tôi có đủ năng lực tham gia vào tất cả hạng mục xây dựng công trình từ kết cấu, hoàn thiện đến thi công cơ điện. Đó là lý do chúng tôi tham gia vào nhiều dự án lớn trên cả nước, mang lại lợi ích tốt nhất về thời gian và chi phí cho chủ đầu tư", ông Ngô Thanh Phong, Tổng giám đốc F.D.C khẳng định.

F.D.C thành lập năm 2003, có năng lực tham gia vào tất cả hạng mục xây dựng của nhiều loại hình công trình, từ dự án trung tâm thương mại, khu căn hộ cao cấp đến dự án hạ tầng, cao ốc văn phòng, nhà xưởng sản xuất hiện đại. Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn trên cả nước, trở thành nhà thầu uy tín trong ngành xây dựng.

Khánh Anh