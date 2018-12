10 sự kiện khoa học, công nghệ nổi bật năm 2017 do Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố dựa trên kết quả bình chọn của gần 70 nhà báo chuyên viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Phương thức bình chọn dựa trên 2 tiêu chí: tần suất xuất hiện thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của sự kiện.

Đây là năm thứ 12 chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận cống hiến của các nhà khoa học, tập thể các nhà khoa học. 10 sự kiện được bình chọn thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, hội nhập quốc tế, tôn vinh nhà khoa học.

Với diện tích 46.288 m2, tổng vốn đầu tư 477 tỷ đồng, nhà máy của Traphaco gồm 3 phân xưởng và 5 dây chuyền sản xuất đồng bộ, tự động hóa. Các dây chuyền sản xuất khép kín điều khiển bằng robot và kiểm soát online hạn chế sự can thiệp của con người trên nguyên tắc "No touch, No dust" (không có tác động con người - không sinh bụi).

Nhà máy vừa khánh thành đầu tháng 11.

Traphaco là một trong những công ty đầu tiên áp dụng công nghệ BFS (thổi - rót - hàn) vô trùng vào sản xuất thuốc nhỏ mắt. Lọ đựng thuốc nhỏ mắt được thổi từ hạt nhựa nguyên sinh nóng chảy. Toàn bộ quá trình nạp hạt nhựa - đúc thành lọ - rót dịch thuốc - hàn kín chỉ diễn ra trong 13 giây. Do đó, độ vô trùng tương đương với các chế phẩm tiêm truyền dùng sau hậu phẫu trong bệnh viện.

Các dây chuyền thuốc nước, siro công suất lớn được đồng bộ và kết nối tự động. Sự hiện diện của con người được giảm thiểu tối đa và phải tiến hành các quy trình khử trùng khắt khe trước khi vận hành dây chuyền.

Traphaco ứng dụng công nghệ trong sản xuất thuốc.

Bên cạnh đó, dây chuyền thuốc viên cũng được trang bị hệ thống thiết bị ứng dụng công nghệ của châu Âu kết nối liên hoàn, khép kín đảm bảo giảm thiểu nguy cơ sinh bụi, khắc phục hoàn toàn nguy cơ nhiễm chéo trong quản lý sản xuất.

Nhà máy của Traphaco đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP-WHO. Các dây chuyền như thuốc nhỏ mắt đã đạt chuẩn và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu GMP EU, PIC/S.

Anh Nguyễn Bảo Huấn, Ủy viên ban dự án - Trưởng phòng quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng, Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - cho biết, Traphaco là một trong những đơn vị đầu tiên mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực dược. Công ty đang phát triển trên nền công nghệ, quy trình sản xuất áp dụng hệ thống quản lý online.

Theo đó, quy trình làm việc và quản trị tại nhà máy sản xuất thuốc của Traphaco đều dựa trên nền tảng công nghệ. Mọi khâu sản xuất và kiểm soát đều được thực hiện online và tự động, nhờ đó nâng cao năng suất lao động.

Công nghệ giúp giảm công sức lao động, nâng cao năng suất.

Đánh giá cao điều này, PGS.TS Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biếtvới việc xây dựng nhà máy sản xuất thuốc hiện đại nhất, đi đầu trong việc thực hiện cách mạng 4.0, Traphaco sẽ phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Theo ông Truyền, mỗi năm quỹ Bảo hiểm y tế chi khoảng 50.000 tỷ đồng để thanh toán cho các thuốc được đấu thầu cung ứng vào bệnh viện, điều đó cho thấy nhu cầu dùng thuốc tốt, chất lượng cao cho điều trị rất lớn.

"Đây không chỉ là thành quả của riêng Traphaco, mà là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả ngành dược. Khi có công nghệ tốt, vô trùng trong sản xuất, chất lượng thuốc mới cao. Năng suất cao, chất lượng sản phẩm đồng đều ít lỗi hỏng mới giúp doanh nghiệp cạnh tranh được. Các công ty dược khác cần tới tham khảo mô hình này để tổ chức sản xuất hiệu quả, năng suất hơn", ông Truyền cho biết.

Huệ Chi