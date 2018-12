Nhà mạng ồ ạt khuyến mại nạp thẻ khủng trước giờ 'giới nghiêm'

Tuy không tiết lộ con số cụ thể, song nguồn tin từ Viettel cho biết, doanh thu của đơn vị này trong ngày 28/2 - ngày khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp cuối cùng trước khi áp dụng theo quy định mới tăng gấp gần 3 lần so với ngày khuyến mại thông thường. Trong đó, doanh thu bán thẻ nạp tăng gấp hơn 2 lần, doanh thu bán thẻ nạp qua các giao dịch thương mại điện tử cao gấp trên 3 lần.

Thông tin từ nhà mạng VinaPhone cũng cho biết, từ 22/2 đơn vị này đã thực hiện khuyến mại ngày vàng cho toàn bộ khách hàng. Do đó, đến 28/2 vừa qua chỉ áp dụng chính sách khuyến mại 50% lần cuối cùng cho những thuê bao trả trước nhận được tin nhắn. Tuy nhiên, doanh thu bán thẻ nạp của nhà mạng này vẫn tăng gấp 2 lần so với những dịp khuyến mại trước đó và gấp 10 lần so với ngày thường.

Đại diện MobiFone cũng cho biết, trong ngày 28/2 doanh thu bán thẻ nạp điện thoại của nhà mạng này cũng cao gấp 3 lần so với những dịp khuyến mại 50% trước đó, còn so với ngày thường thì gấp tới 20 lần.

Trước đó, Thông tư số 47/2017 được Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành quy định rõ, từ ngày 1/3, nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa 20% đối với thuê bao trả trước. Riêng các thuê bao trả sau, mức khuyến mại cao nhất là 50%. Vì thế, từ ngày 28/2, các nhà mạng đồng loạt nhắn tin tới các chủ thuê bao với nội dung đây là cơ hội cuối cùng để được hưởng khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp.

Một số nhà mạng khuyến mại không giới hạn cả số thẻ nạp nên nhiều người chuẩn bị cả triệu đồng sẵn sàng mua nhiều thẻ. .. Trong ngày 28/2, rất nhiều người xếp hàng trước cửa các đại lý bán thẻ điện thoại, tranh thủ mua nạp thẻ trước thời điểm "siết" tỷ lệ khuyến mại của nhà quản lý.

Với quy định mới, các nhà mạng cũng sẵn sàng các kế hoạch để phát triển thuê bao trả sau. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng công ty VinaPhone cho biết bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy định của cơ quan quản lý, nhà mạng sẽ vận dụng chính sách khuyến mại trả sau vào đơn giá. Cùng với đó là tạo các gói cước trả sau mà đơn giá sẽ rẻ hơn như khuyến mại giảm 50% cước thuê bao tháng hoặc khuyến mại 50% nạp thẻ Ezpay....

Thông tư số 47 được đưa ra trong bối cảnh gần đây, các nhà mạng đua nhau áp dụng gói khuyến mãi lên tới 50%, 100% giá trị dịch vụ. Theo lý giải của đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông, các nội dung trong Thông tư 47 nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông. Cùng với đó là việc bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác.

