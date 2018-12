Với cơ cấu dân số trẻ đi cùng với thu nhập ngày càng tăng, chất lượng cuộc sống của người Việt được cải thiện thời gian qua. Việc sở hữu ôtô làm phương tiện đi lại, kinh doanh ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô (VAMA) trong tháng 11/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.540 xe, tăng 6% so với tháng mười và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 19.028 xe, tăng 8% so với tháng trước và nhập khẩu nguyên chiếc 11.512 xe, tăng 2%.

Công ty khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI) - một tổ chức nghiên cứu, đánh giá về kinh tế, tài chính có trụ sở tại London (Anh) đánh giá, Việt Nam đang nổi lên là thị trường tiêu thụ ôtô tiềm năng nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng xe hơi của Việt Nam tăng trưởng khá mạnh, năm 2015 tăng trưởng 55% và năm 2016 tăng trưởng cao thứ 2 trên thế giới với 27,1%...

Không bỏ lỡ cơ hội này, nhiều ngân hàng đưa ra các gói tín dụng cho khách hàng có nhu cầu mua xe với lãi suất ưu đãi. Chẳng hạn như tại Standard Chartered khách hàng tùy chọn gói lãi suất cố định 6,12,24 tháng và 36 tháng hoặc gói lãi suất cố định, với hạn mức vay lên tới 6,5 tỷ đồng, Shinhanbank mức đưa ra mức lãi suất từ 8,89-10% một năm tùy theo thời hạn.

Có nhà băng dành riêng gói vay lên đến hàng nghìn tỷ đồng, hạn mức tối đa 100% giá trị xe mua và nâng thời hạn lên 7 năm. Khách mua xe cũ, xe mới với mục đích kinh doanh hoặc đi lại... các nhà băng đều thiết kế sản phẩm tương ứng.

"Những nỗ lực của ngân hàng nhằm giúp người dân dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ có phương tiện xe hơi di chuyển một cách tốt nhất", đại diện một ngân hàng nói.

Nhiều ngân hàng bắt đầu thiết kế các sản phẩm đặc thù dành riêng cho chủ sở hữu xe.

Ngoài gói tín dụng dành cho khách hàng mua xe hơi, thời gian gần đây, một số nhà băng còn khoanh vùng tập trung phục vụ vào đối tượng khách hàng là chủ sở hữu xe hơi bằng những gói dịch vụ chuyên biệt. Tức là họ đã có xe nhưng có nhu cầu vay tiêu dùng, vay vốn kinh doanh, sửa nhà, mua bảo hiểm... cũng đều được ưu tiên nhận quà tặng và ưu đãi giá trị.

Anh Thành Huy (Hà Đông, Hà Nội) vốn là CEO công nghệ ưa thích các xu hướng tiêu dùng mới nên nhạy bén với các dòng sản phẩm tiêu dùng hiện đại. Cũng như nhiều khách hàng đang sở hữu xe hơi, anh luôn được một số nhà băng săn đón bằng các gói sản phẩm ưu đãi. Trong số những lời chào, anh quan tâm đến sản phẩm thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu anh cảm thấy hầu hết các sản phẩm chưa thật sự tiện ích. Mỗi thẻ chỉ hạn chế một vài tính năng khiến ví anh cũng chật chội hơn... "Nếu là sản phẩm dành cho những chủ sở hữu xe hơi cần bó gọn các tính năng liên quan đến phương tiện cũng như các nhu cầu thanh toán", anh chia sẻ.

Bắt đúng nhu cầu đặc thù này, mới đây, Ngân hàng Quốc tế (VIB) giới thiệu dòng sản phẩm thẻ tín dụng VIB Happy Drive với nhiều tính năng và ưu đãi dành riêng cho các chủ sở hữu ôtô. Theo đó, chủ thẻ được tặng lên đến 500 lít xăng một năm, tương ứng 5 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu tích lũy, có thể quy đổi thành phí thường niên, tiền mặt hoặc quà tặng.

VIB còn hoàn tiền đến 30% phí dịch vụ tại trung tâm/xưởng bảo dưỡng ôtô, giá trị 2 triệu đồng một năm. Khi thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ VIB Happy Drive, chủ thẻ nhận tới 30 lít xăng cho mỗi 10 triệu đồng giao dịch.

Ngoài ra, nhà băng sẽ cấp hạn mức tín dụng cho chủ thẻ lên đến 600 triệu đồng và miễn lãi 55 ngày, được trả góp lãi suất 0% trả dần trong 3 đến 12 tháng và nhiều chương trình giảm giá tới 50% tại hàng trăm đối tác của nhà băng.

Theo một nghiên cứu mới đây cho biết so với một số quốc gia khu vực, tỷ lệ sở hữu xe hơi tại Việt Nam còn khá thấp khi trong 1.000 người chỉ có 23 xe. Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu - những khách hàng tiềm năng của dòng xe cá nhân được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

"Đó là lý do chúng tôi nhắm đến khách hàng là chủ sở hữu xe hơi thông qua sản phẩm thẻ tín dụng mới sau một thời gian nghiên cứu nhu cầu thị trường", Bà Trần Thu Hương, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Chiến lược của VIB cho biết.

Bà Trần Thu Hương, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Chiến lược của VIB .

Cũng theo đại diện VIB, đối tượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng mà ngân hàng hướng đến trong đội tuổi 30-45. Đây là những người trẻ, khẳng định vị trí xã hội, có thu nhập, đặc biệt là ưa thích sự nhanh chóng, tiện lợi khi sử dụng các sản phẩm tài chính ngân hàng.

"Một chiếc thẻ tín dụng tích hợp nhiều tính năng có thể giúp họ giảm bớt các sản phẩm thẻ tiêu dùng khác trong ví cũng là nhu cầu của nhiều người thành đạt hiện nay", bà Hương cho biết thêm, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường, sản phẩm đón nhận phản hồi tốt từ những chủ sở hữu xe hơi. Nhiều khách hàng có mức độ chi tiêu khá lớn.

"Chúng tôi đặt mục tiêu cùng với 4 dòng thẻ mới khác, VIB Happy Drive sẽ là sản phẩm tiên phong trên thị trường dành cho đối tượng khách hàng chuyên biệt", bà Hương bày tỏ.

Trước lo ngại về tính bảo mật của khách hàng, đại diện nhà băng cho biết các sản phẩm áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như 3D-secure, cho phép chủ thẻ chủ động khóa nhanh thẻ tín dụng trong những trường hợp khẩn cấp ngay trên ứng dụng ngân hàng di động MyVIB.

Bên cạnh các ưu đãi nổi bật, ngân hàng đang mở rộng hợp tác với các đối tác để luôn có những chương trình ưu đãi mới cho chủ thẻ tín dụng.

Thanh Thư