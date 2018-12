Người Trung Quốc cũng ngại hàng 'Made in China' / Trung Quốc gặp khó với tham vọng mua cả thế giới

Tháng 4 năm ngoái, Broad Sustainable Building (Trung Quốc) tuyên bố mình là hãng xây dựng nhanh nhất thế giới, khi hoàn thành một tòa nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày. Công ty này đã chuẩn bị trước 90% cấu trúc tòa nhà tại nhà máy. Sau đó, họ mới khởi công và lắp ráp 10% còn lại.

"Tôi thấy cứ như xếp hình vậy", Alastair Campbell - Giám đốc Đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Kames Capital cho biết, "Cách làm của họ có vẻ không giống muốn kiếm nhiều tiền, hay cho thấy sự quản lý lỏng lẻo. Mà là muốn chứng minh mình có công nghệ xây dựng hiệu quả, sau khi xây hàng loạt nhà tòa nhà căn hộ trong 20 năm qua".

*Video xây nhà 57 tầng trong 19 ngày Công ty Trung Quốc xây nhà 57 tầng trong 19 ngày

Tuy nhiên, tốc độ này cũng làm dấy lên câu hỏi về sự vững chãi, tuổi thọ và độ an toàn của tòa nhà. Dù một số nhà phân tích cho biết các công ty này vẫn theo đúng chuẩn quốc tế.

"Đúng là ở Trung Quốc có nhiều tòa nhà được thiết kế và xây dựng rất tệ, vì luật pháp và quy trình ở đây không được chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc áp dụng luật đã được thắt chặt từ sau chiến dịch chống tham nhũng năm 2012. Vi phạm luật xây dựng có thể bị phạt rất nặng", Campbell cho biết.

Trung Quốc nổi tiếng với các tòa nhà được xây dựng trong thời gian ngắn kỷ lục. Ảnh: Reuters

Bất động sản là một trong những lực đẩy kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo giá tăng chậm và lợi nhuận kém trong ngành này có thể cho thấy cả nền kinh tế nói chung đang gặp vấn đề.

Các số liệu xây dựng công bố tháng này cho thấy đầu tư bất động sản giai đoạn tháng 1-7 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này chậm hơn so với 6,1% nửa đầu 2015. Giao dịch bất động sản, tính theo diện tích sàn, cũng chỉ tăng 26,4%, giảm so với 27,9%.

"Số bất động sản tồn kho tại Trung Quốc đã tăng mạnh vài năm gần đây. Tuy nhiên, việc xây dựng mới vẫn được tiến hành, với tốc độ còn vượt số nhà bán ra", Fathom Consulting nhận xét trong một báo cáo.

Liệu việc này có nghĩa nhu cầu nhà mới tại Trung Quốc đang tăng mạnh? Desmond Soon - Giám đốc Danh mục đầu tư tại Legg Mason Western Asset Opportunities Fund cho biết trên CNBC rằng đô thị hóa tại Trung Quốc sẽ hỗ trợ nhu cầu nhà mới trong dài hạn, từ đó củng cố tăng trưởng cho nền kinh tế này.

"Tuy nhiên, ở cấp độ thành phố, chúng tôi lưu ý rằng nhu cầu sẽ rất khác nhau, do các thành phố hạng 1 và hạng 2 có nền tảng kinh tế mạnh hơn hạng 3, hạng 4. Bên cạnh đó, tăng trưởng dân số chậm lại cũng khiến dư cung tiếp diễn", Soon cho biết.

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn không phải là nhu cầu trên thị trường nhà đất, mà là chất lượng các căn nhà đã hoàn thiện từ trước đó. "Những căn nhà tồn kho này cần nâng cấp, do người giàu ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn. Và một phần cũng có chất lượng rất tệ, thực sự cần xây lại. Tuy nhiên, dần số Trung Quốc đang tăng chậm lại và già đi. Chính phủ cũng đang đánh thuế lên việc sở hữu những căn hộ trống nữa", Campbell cho biết.

Hà Thu (theo CNBC)