Báo cáo thị trường bất động sản quý II vừa được DKRA Việt Nam công bố cho thấy, TP HCM có 18 dự án căn hộ chào bán trong quý, cung cấp khoảng 9.032 căn. Nguồn cung mới giảm 13% so với quý trước và thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng tiêu thụ căn hộ ước khoảng 7.302 căn, bằng 82% so với quý trước và giảm 10% so với quý II/2017.

"Thị trường có dấu hiệu giảm cung và cầu. Tổng số lượng nguồn cung mới và tiêu thụ đều tập trung phần lớn trong nửa đầu của quý. Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6, đà giảm rất rõ rệt", ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam cho biết.

Trong đó, khu Đông tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, chiếm đến 40% nguồn căn hộ chào bán mới và 39% số tiêu thụ.

Khu Nam đã lấy lại vị trí thứ hai trên thị trường, sau khi tạm mất về tay khu Tây trong quý vừa qua. Cụ thể, khu vực chiếm đến 27% nguồn cung mới (tương ứng với 2.479 căn) và 25% lượng căn hộ tiêu thụ được (khoảng 1.824 căn).

"Cuối năm 2017, chúng tôi đã dự báo khu Nam sẽ nằm trong danh sách những thị trường tâm điểm của 2018, vì quỹ đất khu vực vẫn được duy trì ở mức chi phí hợp lý để phát triển đa dạng loại hình dự án", ông Phạm Lâm - Tổng giám đốc DKRA Việt Nam đánh giá.

Một phần khu đô thị Nam Sài Gòn. Ảnh: Duy Trần.

Trong báo cáo tiêu điểm thị trường quý II, CBRE Việt Nam cũng cho thấy đà giảm sâu của thị trường căn hộ TP HCM, với nguồn cung mới giảm đến 36% và tiêu thụ giảm 29% so với cùng kỳ

Hãng dự báo, cùng với khu Đông, khu Nam sẽ tiếp tục là điểm nóng của thị trường TP HCM trong nửa cuối năm nay. Trong đó, Phú Mỹ Hưng đóng vai trò là "đầu tàu" thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực.

Theo bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, Phú Mỹ Hưng phát triển thành công khu đô thị nhờ hình thành nên hệ thống tiện ích đồng bộ như trung tâm thương mại, bệnh viện, sân tập golf, các trường quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm, khu vui chơi giáo dục và hướng nghiệp...

Trong tương lai, thành phố định hướng tiếp tục xây dựng thêm các trung tâm thương mại, bệnh viện, viện nghiên cứu, trường học… tại đây theo hướng hình thành thành phố đa trung tâm.

Nhưng khu đô thị này đang dần hết quỹ đất để phát triển loại hình căn hộ bán. Bất động sản khu Nam đang có xu hướng ngày càng mở rộng về phía Nhà Bè và Bình Chánh.

"Phía Nam từ lâu nay vẫn là khu vực được các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu lớn và khả năng tiêu thụ tốt. Các dự án nằm tại khu Nam mở rộng sẽ thừa hưởng lợi thế về tiện nghi, tiện ích có sẵn của Phú Mỹ Hưng", bà Dung nhận xét.

Hiện khu Nam đã xuất hiện nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực địa ốc như An Gia, Novaland, Phú Long, Hưng Thịnh, Him Lam, TTC Land, Kiến Á, Phát Đạt, Đất Xanh, Hưng Lộc Phát...

Chia sẻ về lý do chọn nơi đây làm "vùng đất hứa", đại diện Tập đoàn An Gia - đơn vị có đến 4 dự án tại khu vực, cho rằng khu Nam có hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh so với các khu vực khác. Ngoài các dự án huyết mạch sẵn có như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, sắp tới, khu vực còn bổ sung hàng loạt công trình hạ tầng mới như nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Bên cạnh đó là dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát, nâng cấp đường Đào Trí kết hợp xây dựng công viên dọc bờ sông Sài Gòn, một loạt cầu, tuyến Metro số 4, tuyến Monorail số 2 hay tuyến xe buýt nhanh BRT số 5...

"Thị trường bất động sản khu Nam sẽ luôn giữ vững vị thế tiên phong với hạt nhân là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, các dự án hạ tầng chuẩn bị triển khai sẽ biến khu vực này trở thành nơi thu hút mạnh mẽ chủ đầu tư và người mua nhà", đại diện An Gia cho biết.

Một lợi thế khác của khu vực phía Nam, theo chủ đầu tư này là nhu cầu của thị trường khá tốt. 3 dự án đã triển khai của doanh nghiệp tại khu vực đường Đào Trí - Hoàng Quốc Việt (quận 7) là Riverside, Skyline và River Panorama đều hết hàng nhanh chóng. Trong vòng 3 tháng, Riverside đã bán hết 80% trong khi River Panorama tiêu thụ 90%.

Hiện doanh nghiệp hợp tác với quỹ đầu tư Creed Group để phát triển dự án thứ 4 là khu phức hợp Sky89. Cũng tọa lạc ngay ngã tư Đào Trí và Hoàng Quốc Việt (liền kề Phú Mỹ Hưng), dự án có quy mô gần 42.500 m2, bao gồm một block cao 35 tầng với 436 căn hộ.

Sky89 là dự án thứ 4 do An Gia triển khai tại khu Nam TP HCM.

Đại diện An Gia tin tưởng dự án sẽ được thị trường đón nhận tích cực hơn các dự án trước đó nhờ vào các tiện ích nổi bật như công viên kênh đào Canal Park, hồ Sky Pearl với tổng diện tích mặt nước hơn 7.300 m2, vườn cây xanh Pergola, vườn bậc thang Sky Hills, vườn vui chơi trẻ em Kid Garden...

"Sky89 là dự án với chất lượng và thiết kế vượt trội, đánh dấu bước chuyển mình của An Gia trong phân khúc sản phẩm trung - cao cấp. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ có mức hấp thụ tốt, tương tự như các dự án đã triển khai trước đó ở khu vực phía Nam", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Xét trên toàn khu Nam, DKRA Việt Nam cho biết, tỷ lệ hấp thụ các dự án mới tại đây đạt trung bình là 73%. Còn theo số liệu của CBRE, không ít dự án tốt của khu vực có mức bán ra thành công lên đến 100%, với danh sách dài khách chờ mua.

"Thế mạnh của khu Nam là hạ tầng đã hiện hữu, định hình chứ không còn là khu vực sơ khai, gây lo lắng về điều kiện sống. Tôi cho rằng thị trường vẫn rất tích cực trong dài hạn và tiềm năng vì các nhà phát triển mới tham gia sẽ tiếp tục thúc đẩy hạ tầng giao thông, tiện ích cho khu vực", ông Phạm Lâm nhấn mạnh.

Ánh Thúy