Các hộ gia đình Mỹ đang nợ số tiền kỷ lục là 14.000 tỷ USD, gồm vay mua nhà, đóng học phí, nợ thẻ tín dụng và các dạng nợ khác.

Số liệu của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York cho biết khối nợ tiêu dùng của người Mỹ tăng 0,7% trong quý III. Con số này đã tăng suốt 5 năm qua, do lãi suất cho vay thấp, tỷ lệ thất nghiệp thấp và niềm tin tiêu dùng mạnh. Nợ tiêu dùng tại đây hiện cao hơn 1.300 tỷ USD so với đỉnh cũ năm 2008.

Vay mua nhà chiếm phần lớn, với 9.440 tỷ USD, tăng 31 tỷ USD so với quý II. Vay đóng học phí tăng 1,4% lên 1.500 tỷ USD. Nợ thẻ tín dụng tăng 13 tỷ USD.

Một số căn nhà tại Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters

Hoạt động vay nợ đã hỗ trợ đáng kể cho tiêu dùng - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế Mỹ. Dù vậy, số nợ này sẽ khó hoàn trả hơn nếu Mỹ rơi vào suy thoái, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm qua (13/11) cảnh báo khối nợ doanh nghiệp "đang cao kỷ lục", nhưng không tỏ ra đặc biệt lo ngại về nợ tiêu dùng. "Tỷ lệ nợ tiêu dùng trên thu nhập vẫn tương đối thấp so với mức tiền khủng hoảng, và gần đây đang giảm dần", ông giải thích. Tính trên GDP, nợ tiêu dùng quý III tương đương 76%, cũng thấp hơn nhiều so với đỉnh gần 100% năm 2009.

Vài tháng gần đây, chi phí đi vay tại Mỹ giảm, do Fed đã hạ lãi suất 3 lần trong năm, nhằm đối phó kinh tế giảm tốc cả trong và ngoài nước. Việc này sẽ giúp ích đáng kể cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Dù vậy, nó có thể càng khiến khối nợ của nước này tăng cao.

Fed New York cho biết tỷ lệ chậm trả nợ đang tăng lên. Trong quý III, khoảng 4,8% các khoản nợ hiện hành bị chậm trả, tăng so với 4,4% quý trước đó.

Lãi suất thẻ tín dụng tại đây cũng đã lên 17% - cao nhất trong hơn 20 năm qua, một phần do các ngân hàng chạy đua tung ưu đãi để hút người dùng. "Các ưu đãi ngày càng lớn. Đó là lý do bạn phải đánh đổi với lãi suất. Nói thật thì người tiêu dùng có mấy khi nhìn vào lãi đâu", Margaret Keane - CEO Synchrony Financial cho biết trên CNN.

