Dân Hà Nội đứng ngồi chen nhau mua xổ số kiểu Mỹ

Chính thức hoạt động từ sáng 5/12, Hà Nội là địa phương thứ 10 trên cả nước mà Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn. Từ 9h30 sáng, khi nhiều đại lý trên các tuyến phố Kim Mã, Trung Hòa hay Nguyễn Chí Thanh... mở cửa, nhiều khách hàng đã có mặt để chọn số với hy vọng trúng giải Jackpot đang có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Hầu hết khách hàng tham gia đều tự quyết định chọn số cho vận may của bản thân, thay vì sử dụng các cặp số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Do đây là lần đầu mua vé nên nhiều người còn bỡ ngỡ, phải nhờ sự trợ giúp từ các nhân viên của đại lý.

Bảng giải mã giấc mơ được đặt tại một điểm bán xổ số tại Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn

Ngay ngày đầu triển khai tại Hà Nội, một số biểu hiện biến tướng như công bố con số may mắn, đặt biển giải mã giấc mơ... đã xuất hiện tại một số đại lý bán vé. Trao đổi với VnExpress, đại diện Vietlott khẳng định, đây không phải là chủ trương của công ty mà là hình thức quảng bá, marketing do các đại lý, điểm bán tự triển khai. Vị này cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ có rà soát và chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Theo kế hoạch, trong tuần này, Vietlott cũng sẽ tiếp tục triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Hải Phòng, Quảng Ninh, thời gian khai trương dự kiến là ngày 8 và 9/12. Khi đó nâng số địa bàn triển khai kinh doanh của Vietlott lên 12 tỉnh, thành phố trong 2016 theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Những con số may mắn được một đại lý Vietlott đưa ra để các khách hàng tham khảo. Ảnh: Minh Sơn.

Bên cạnh việc bán qua đại lý, hình thức mua vé số tự chọn qua điện thoại dự kiến sẽ được Vietlott áp dụng vào 2017 và mua vé qua Internet thực hiện vào năm 2018.

Nhật Quang - Minh Sơn