Bà Dr.ssa Simonne Chevalier, đại diện Luxury In Art chia sẻ quan điểm về sự xa xỉ, người giàu thông qua việc hợp tác với Tân Hoàng Minh.

- Tại sao Luxury In Art chọn D’. Palais Louis Hà Nội để tái hiện những những bức tranh tường Old Master trên vòm tòa nhà?

- Chúng tôi là một trong những người tiên phong trong việc đưa sự xa xỉ vào trong cuộc sống. Những người giàu có thực sự, họ mong muốn nâng cao trải nghiệm cuộc sống của mình ở mức độ cao nhất. Lúc này, họ đòi hỏi toàn bộ không gian bao quanh phải "thấm đẫm" tinh thần này.

Bà Dr.ssa Simonne Chevalier và họa sĩ thực hiện vẽ tranh tại D. Palais Louis.

Thị trường đã có rất nhiều thương hiệu xa xỉ đỉnh cao trong từng lĩnh vực... nhưng chưa ai "biến" không gian sống của nhà giàu thành các triển lãm "Art Basel". Luxury In Art nhìn thấy cơ hội của mình ở đó tại dự án căn hộ của Tân Hoàng Minh.

Thực tế chúng tôi đã có nhiều tác phẩm trong nhiều dự án khắp thế giới. Ngoài Việt Nam, chúng tôi có dự án thực hiện tại Miami, nơi diễn ra sự kiện nghệ thuật quan trọng Miami Art Basel. Tại London chúng tôi cũng có một dự án. Tại Italy, các dự án của chúng tôi cũng đang tô điểm thêm cho các thành phố quan trọng và thời thượng như Milan, Florence và Roma.

Điều đã đưa Luxury In Art tới với D’. Palais Louis, là bởi chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những tầm nhìn. Đó là những giá trị thực sự, tính độc đáo, và sự thấu hiểu dành cho khách hàng.

Một họa sĩ của Luxury In Art thực hiện các tác phẩm hội họa tại dự án D. Palais Louis.

- Vậy sự thấu hiểu dành cho khách hàng Việt được bà và các họa sĩ thể hiện như thế nào tại dự án D’. Palais Louis?

- Các tác phẩm nghệ thuật mà chúng tôi thực hiện cho D’. Palais Louis kéo dài trong 6 tháng. Đó chỉ là những bức tranh mà các họa sỹ của Luxury In Art vẽ tại mái vòm của công trình. Nhưng toàn bộ thời gian trên thực tế không lớn bằng khoảng thời gian mà chúng tôi nghiên cứu những gia chủ tương lai của dự án này. Chúng tôi tới Việt Nam, không chỉ là để thăm công trình mà còn là để gặp những vị chủ nhân tương lai của căn hộ, lắng nghe họ, tìm hiểu nhu cầu của họ.

Có thể nói đây là một dự án Luxury In Art rất tự hào, không chỉ bởi độ tinh tế của những bức họa mà quan trọng hơn là sự thấu hiểu khách hàng, mang tới cho họ chính xác những tác phẩm nghệ thuật yêu thích.

Một bức tranh được vẽ tại dự án.

- Những bức tranh Old Master đem lại giá trị gì cho mỗi gia chủ?

- Những bức tranh ở D’. Palais Louis đều là những tác phẩm nghệ thuật cao cấp và độc đáo. Chính từ việc nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu dự án mà chúng tôi mới quyết định mang tới khách hàng những bức tranh Old Master. Thực tế, tôi đã thấy có nhiều ngôi nhà ở Việt Nam treo những bức tranh đương đại nhưng tiếc đó là tranh chép mà chủ nhà không biết.

Với tranh Old Master thì khác. Đây đều là những bức tranh cao cấp và gần như không thể mua. Ở đây không phải là bởi giá của những bức tranh đó, mà nó thuộc về vấn đề bảo tồn. Những bức tranh này được xem là tài sản chung của nhân loại. Sẽ không ai có thể chê trách nếu bạn tái hiện bức họa chân dung Hoàng hậu Marie-Antoinette của Élisabeth Vigée hay bức tranh The Swing của Jean-Honoré Fragonard trên tường cả... Và đó là lý do tại sao chúng tôi lại chọn những bức tranh này cho dự án tại Việt Nam.

- Bà đánh giá thế nào về xu hướng đưa nghệ thuật vào các dự án bất động sản hạng sang tại Việt Nam?

- Đây không phải là một xu hướng mới trong ngành công nghiệp xa xỉ nói chung. Tuy nhiên, để làm được điều này không chỉ cần có các nghệ sỹ mà còn cần cả những chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính và mong muốn hướng tới một cuộc sống thực sự cao cấp, nơi họ được bao quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và dự án D’. Palais Louis đã cho chúng tôi cơ hội, giúp chúng tôi kết nối được với những con người hiểu và luôn đề cao các giá trị của cuộc sống.

Tuấn Vũ