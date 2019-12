Ba mươi hai năm sống cùng chồng trong căn biệt thự trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, NSƯT Chiều Xuân nổi tiếng là người yêu nghệ thuật, văn hóa truyền thống.

"Hai vợ chồng tôi đều mê những căn nhà, căn biệt thự hài hòa các thức kiến trúc của phương Tây nhưng phù hợp với khí hậu nhiệt đới Việt Nam. Có những chi tiết đã trở thành phong cách kiến trúc Đông Dương nổi tiếng", nghệ sĩ Chiều Xuân nói.

Nghệ sĩ Chiều Xuân yêu thích không gian sống rộng rãi, đậm văn hóa Hà Nội.

Chiều Xuân là con gái Hà Nội gốc nhưng nhiều người bất ngờ khi thấy nghệ sĩ có thể hóa thân vào các vai thiếu phụ nông thôn như nhân vật trong phim.

Sau khi lập gia đình, nghệ sĩ về sống tại căn biệt thự mang kiến trúc kết hợp giữa phong cách Nhật và châu Âu từng được trao giải kiến trúc toàn Đông Dương ở số nhà 65, phố Nguyễn Thái Học.

Căn biệt thự của gia đình mang kiến trúc kết hợp giữa phong cách Nhật và châu Âu từng được trao giải kiến trúc toàn Đông Dương ở số 65, phố Nguyễn Thái Học. Từ sau ngày giải phóng Thủ đô, căn biệt thự đã trở thành khu tập thể của các gia đình nghệ sĩ nổi tiếng cùng sinh sống. Theo chị, đây là những khu phố được người Pháp quy hoạch rất hiện đại, thoáng đãng, mang nhiều phong cách châu Âu nhưng vẫn hài hòa với các nét kiến trúc Á Đông và hòa quyện với cảnh quan, thiên nhiên Hà Nội.

Chính vì vậy, dù không muốn rời căn nhà thân yêu, nhưng khi cùng con gái Đỗ Hồng My tìm một căn nhà phù hợp, chị Chiều Xuân vẫn đề ra yêu cầu, căn nhà không những phải có thiết kế phù hợp, tiện ích mà phải nằm trong một quần thể kiến trúc cũng như dấu ấn văn hóa mang đậm chất Hà Nội. Đó là lý do nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn phim "Mẹ chồng tôi' háo hức với dự án The Manor Central Park do Tập đoàn Bitexco đầu tư ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội.

Không gian sống xanh, hiện đại trong lòng khu đô thị The Manor Central Park.

"Với tôi, một khu đô thị đáng sống phải là một khu đô thị văn minh, hiện đại, quy hoạch khoa học, kiến trúc mang tầm quốc tế. Nếu kết hợp được tinh thần giao thương, cảm hứng văn hóa của Hà Nội 36 phố phường sẽ rất tuyệt vời", nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ.

Hàm Hương