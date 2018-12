Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Vecita), Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, một số người tiêu dùng nhầm lẫn giữa Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday) của Việt Nam và ngày hội mua sắm Thứ Sáu đen (Black Friday) của người dân Mỹ. Vị này lý giải, Black Friday là ngày lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm của người dân Mỹ, tuy nhiên, vài năm trở lại đây cũng trở thành phong trào tại Việt Nam khi nhiều cửa hàng, shop online cũng tung các chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm thu hút khách. Trong khi đó, Ngày mua sắm trực tuyến đã được Thủ tướng phê duyệt là chương trình thường niên của Việt Nam sẽ được tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12. Năm 2014 là lần đầu tiên Online Friday được tổ chức đã đạt doanh số tương đương 7,5 triệu USD, tăng 2,5 lần so với doanh số ngày thông thường. Online Friday 2016 dự kiến đạt tổng doanh số 1.000 tỷ đồng, gấp 2 lần năm ngoái và gấp 6 lần năm đầu tiên triển khai 2014. Chương trình năm nay do Vecita, phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử, Báo VnExpress tổ chức. Riêng phần nền tảng công nghệ do FPT Online hỗ trợ.