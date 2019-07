Ngày 18/7, tại Singapore, PVcomBank vừa được trao 3 giải thưởng quốc tế từ Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF Magazine).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) dành ba giải ở các hạng mục: Ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng sáng tạo hiệu quả 2019, Ngân hàng có sản phẩm tín dụng cá nhân mới tiêu biểu 2019 và Ngân hàng có giải pháp quản lý dòng tiền mặt doanh nghiệp hiệu quả 2019.

Đại diện PVcomBank lên nhận giải tại sự kiện ngày 18/7 ở Singapore.

Theo đại diện PVcomBank, giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm thẻ tín dụng sáng tạo hiệu quả 2019 (Bank Credit Card Initiative of the Year - Vietnam) là sự ghi nhận những nỗ lực cải tiến và phát triển sản phẩm của nhà băng trong việc nắm bắt xu hướng sống và phong cách tiêu dùng mới.

Đơn cử, nhiều dòng thẻ tín dụng của PVcomBank mang các tính năng và ưu đãi đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, như tặng miễn phí dịch vụ hàng không cao cấp tại sân bay Nội Bài của Vietnam Airlines, tích điểm tối đa để đổi dặm bay Vietnam Airlines và tích điểm mua hàng miễn phí bằng điểm VinID... Các sản phẩm nhằm mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng và tiêu dùng thông minh, thể hiện phong cách sống và giúp khách hàng tận hưởng từng khoảnh khắc trọn vẹn.

Đại diện nhà băng cho biết, năm 2018, tốc độ tăng trưởng thẻ mở mới của ngân hàng đạt 99% và giá trị chi tiêu trùng bình mỗi thẻ đạt 947 USD (so với mức trung bình của thị trường là 356 USD mỗi thẻ.

PVcomBank cũng ghi dấu ấn ở hạng mục Ngân hàng có sản phẩm tín dụng cá nhân mới tiêu biểu 2019 (New Consumer Lending Product of the Year -Vietnam), dựa trên đánh giá về các gói vay phục vụ nhu cầu vốn của thị trường khách hàng cá nhân.

Theo đó, PVcomBank đã triển khai gói tín dụng trị giá 11.180 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân. Sản phẩm cho vay giúp khách hàng được tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn, chủ động trong các kế hoạch tài chính bản thân.

Bên cạnh đó, nhà băng cung cấp gói tín dụng với nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng như vay kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng hàng ngày hay nhu cầu tài chính đột xuất...

Với lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp, PVcomBank cũng giành Giải thưởng Ngân hàng có giải pháp quản lý dòng tiền mặt doanh nghiệp hiệu quả 2019 (Vietnam Domestic Cash Management Bank of the Year), dựa trên các khảo sát đánh giá của ABF Magazine trong lĩnh vực quản lý tiền tệ.

Trước đó, nhà băng từng nhận được các giải thưởng lớn khác như Ngân hàng có sản phẩm Online Banking sáng tạo hiệu quả nhất Việt Nam 2018, Ngân hàng có sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam 2018; Ngân hàng có sản phẩm Tài trợ thương mại tốt nhất năm 2017, 2018; Ngân hàng bán lẻ đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam 2017...

Asian Banking and Finance Magazine (ABF Magzine) là một trong những Tạp chí uy tín thuộc Charlton Media Group - Tập đoàn thông tin kinh doanh lớn có văn phòng tại Hong Kong, Singapore, chuyên xuất bản các tạp chí, ấn phẩm thương mại và trực tuyến quan trọng cho khu vực châu Á.

Hàng năm, ABF Magazine tiến hành xét duyệt và trao tặng các giải thưởng uy tín cho những tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong khu vực. Theo đó, các giải thưởng thuộc lĩnh vực bán buôn và bán lẻ được tổ chức thường niên từ năm 2012, thu hút sự quan tâm của các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn.

