Khách dùng gói tài khoản tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) được miễn nhiều loại phí, nhận hoàn tiền đến 2% giá trị giao dịch và cơ hội trúng vàng.

Nhằm gia tăng lợi ích của khách hàng khi sở hữu tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ tiện ích số, Ngân hàng Quốc tế ra mắt hai gói tài khoản Sapphire và Gold. Tham gia sử dụng hai gói tài khoản này, người dùng được miễn trọn đời các loại phí giao dịch và nhận hoàn tiền không giới hạn đến 2% cho tất cả chi tiêu qua thẻ thanh toán toàn cầu IDC. Đồng thời, chủ tài khoản còn có cơ hội trúng thưởng một chỉ vàng với mỗi 5 triệu đồng số dư bình quân tài khoản thanh toán hoặc giá trị chi tiêu qua IDC hàng tháng. Tổng giải thưởng là 1.000 chỉ vàng. Đây là các ưu đãi từ chương trình "Đi cùng VIB" áp dụng từ nay đến 31/12.

Khách hàng có thể truy cập www.vib.com.vn, gọi tổng đài 18008180, vào Facebook của VIB hoặc đến chi nhánh gần nhất của VIB để biết thêm chi tiết thể lệ chương trình.

Bà Trần Thu Hương - Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ VIB cho biết ngân hàng tập trung phát triển và hoàn thiện các giải pháp thanh toán không tiền mặt như tài khoản thanh toán, e-banking và thẻ. Điều này phù hợp với xu thế thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu, mang lại cho người dùng sự thuận tiện, nhanh chóng và an toàn trong mọi giao dịch ngân hàng.

"Đồng thời, chúng tôi miễn vô điều kiện các loại phí giao dịch chuyển và rút tiền nhằm đồng hành với khách hàng trong mọi khoản chi tiêu trong cuộc sống", bà Thu Hương chia sẻ.

Ưu đãi miễn vô điều kiện phí giao dịch chuyển, rút tiền, phí quản lý tài khoản thanh toán và phí duy trì IDC sẽ tự động áp dụng trong ba tháng kể từ lần dầu khách hàng sử dụng gói tài khoản Saphire. Gói này bao gồm tài khoản, e-banking và thẻ thanh toán toàn cầu IDC.

Với gói Gold cho bộ đôi tài khoản thanh toán với e-banking hoặc với thẻ thanh toán toàn cầu IDC, người dùng được tự động miễn phí chuyển tiền trực tuyến, phí quản lý tài khoản và phí duy trì IDC trong ba tháng đầu. Sau thời gian này, các phí trên sẽ miễn trọn đời chỉ với một vài yêu cầu tối thiểu về duy trì số dư tài khoản hoặc chi tiêu qua thẻ IDC.

Đồng thời, người sử dụng gói Saphire hoặc gói Gold có cơ hội tham gia quay thưởng hàng tháng 166 chỉ vàng với tổng giải thưởng cả chương trình là 1.000 chỉ vàng. Theo đó, với mỗi 5 triệu đồng số dư bình quân tài khoản thanh toán hoặc mỗi 5 triệu đồng chi tiêu qua IDC hàng tháng, khách hàng sẽ nhận một cơ hội quay thưởng. Cổng quay thưởng trực tuyến sẽ mở trên website.

Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận hoàn tiền đến 2% cho mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ thanh toán toàn cầu IDC. Đây là một trong những mức hoàn tiền hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Chương trình "Đi cùng VIB" là một trong chuỗi các hoạt động lớn của ngân hàng triển khai trên toàn quốc, với mục tiêu liên tục tạo ra những lợi ích và trải nghiệm ưu việt hơn cho khách hàng.

"Chương trình ưu đãi này sẽ góp phần đưa chúng tôi trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu phục vụ tốt hàng triệu khách hàng hiện hữu và nhiều triệu khách hàng mới của VIB", bà Thu Hương nhận xét.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng giao dịch hiện đại, ngân hàng còn cung cấp cho các chủ tài khoản thanh toán giải pháp quản lý tài chính dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và an toàn với nền tảng ngân hàng điện tử cùng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB. Các khách hàng mở tài khoản thanh toán có thể chuyển tiền nhanh liên ngân hàng miễn phí trong vòng một phút, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông hay bảo hiểm hàng tháng mà không cần phải xếp hàng chờ, quản lý tài chính, mở tiết kiệm trực tuyến... mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng ngân hàng di động MyVIB đã giúp đơn vị trở thành ngân hàng duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng "Ngân hàng số của năm" và "Ngân hàng số có trải nghiệm khách hàng tốt nhất" do tổ chức The Assets Triple A trao tặng cho ba năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018.

Minh Anh