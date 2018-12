Thị trường tài chính với nhiều biến động mang tới nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiết lập mối quan hệ sâu sắc, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho hai bên đang là hướng đi của một số ngân hàng hiện nay, trong đó có ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Tư duy mới đang dần hình thành trong mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Nếu như trước đây, nhiều doanh nghiệp vẫn còn xu thế chạy theo cơ chế ưu đãi lãi suất và các điều kiện cho vay đơn thuần thì hiện nay, cả hai phía đều nỗ lực tạo nên mối quan hệ bền chặt, hướng tới lợi ích chung giữa hai bên.

Theo đại diện của SeABank, điểm quan trọng nhất trong việt thắt chặt mối quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp là xây dựng cơ chế và giải pháp tài chính đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ cũng đa dạng hơn để phù hợp với quy mô từng loại hình doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự thấu hiểu những khó khăn của khách hàng và trách nhiệm của ngân hàng đối với đồng vốn huy động.

SeABank đã tạo ra sự khác biệt bằng việc không chỉ ban hành những sản phẩm tiêu chuẩn trên thị trường mà còn ban hành những sản phẩm chuyên biệt theo từng lĩnh vực như cấp tín dụng cho doanh nghiệp lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh nhựa, hoặc lĩnh vực vật tư - thiết bị y tế, dược… Những sản phẩm chuyên biệt này thể hiện sự linh hoạt và thấu hiểu của SeABank đối với nhu cầu của thị trường và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ nhiều khách hàng đang có quan hệ giao dịch với SeABank.

Ngân hàng SeABank luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp được triển khai, trong đó có các chương trình tín dụng thường niên lãi suất vay chỉ từ 7% một năm, vay mua xe ô tô từ 1% một năm, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp theo sản phẩm cho vay VND lãi suất ngoại tệ... Ngoài ra, nhà băng này còn thực hiện chương trình thúc đẩy khai thác sản phẩm thẻ doanh nghiệp và ưu đãi khách hàng mở thẻ, các dịch vụ thanh toán quốc tế (L/C UPAS, nhờ thu xuất nhập khẩu, bảo lãnh, bảo hiểm)… mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm với nhiều chính sách phù hợp và nhiều ưu đãi.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các chương trình và sản phẩm huy động - tài khoản cũng được SeABank chú trọng và thu được các kết quả đáng kể. Chuỗi sản phẩm tiền gửi bao gồm tiền gửi Phú Quý, Tài Lộc, Tiền gửi Kỳ hạn ngày, Gói tài khoản Smart và VIP mang tới đa dạng giải pháp khi có nhu cầu gửi tiền. Đặc biệt, sản phẩm Tiền gửi kỳ hạn ngày với tính năng thuận tiện, được lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày linh hoạt từ 30 đến 389 ngày được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là các công ty có nguồn vốn kinh doanh biến động liên tục.

SeABank dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tháng 4 vừa qua, SeABank ra mắt 2 gói combo tài khoản dành cho doanh nghiệp với nhiều tiện ích. Khi sử dụng các gói Combo Account của SeABank, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 55% chi phí dịch vụ so với mức phí khi đăng ký từng sản phẩm riêng lẻ. Khách hàng chỉ phải điền một mẫu đăng ký duy nhất và thanh toán một lần trong năm để sử dụng đa dạng sản phẩm dịch vụ tiện ích bao gồm các dịch vụ tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, SMS Banking và nộp thuế điện tử, thẻ ghi nợ doanh nghiệp và thanh toán hóa đơn.

SeABank đã xây dựng đội ngũ chuyên viên bán hàng có năng lực và chuyên môn cao gồm các chuyên gia tư vấn tài chính có kiến thức và sự am tường về ngành, thấu hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Với các khách hàng lớn, ngân hàng có riêng Hội đồng tư vấn để đưa ra các giải pháp tài chính hiệu quả đặc thù, riêng biệt.

Đồng thời, SeABank luôn cố gắng theo sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp họ quản lý các chỉ số để đưa ra những tư vấn kịp thời, tăng cường quản trị rủi ro để chủ động bảo vệ an ninh tài chính cho khách hàng và ngân hàng.

Nhờ đó, ngân hàng giành nhiều giải thưởng từ các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới và khu vực như Ngân hàng có dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất (Best Wealth Manager - Vietnam Rising Star) của Tạp chí The Asset (Hong Kong); Ngân hàng có dịch vụ quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam (Best Cash Management Bank 2016) của Tạp chí Global Financial Market Review (GFM); Ngân hàng có dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam (Best SME Bank Services Vietnam 2016) của Tạp chí Capital Finance Intenational.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, SeABank sẽ tiếp tục khai thác nhiều giải pháp tài chính đặc thù theo các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, chủ động tiếp cận doanh nghiệp theo hướng tư vấn và đồng hành lâu dài.

(Nguồn: SeABank)