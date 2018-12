Ngày 20/8, tại TP HCM, trong khuôn khổ sự kiện xúc tiến đầu tư do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức, Ngân hàng Sài Gòn và ba ngân hàng Hong Kong là Hang Seng Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và The Bank of East Asia Limited đã ký thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ tín dụng cho Công ty TNHH Union Square hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Với thỏa thuận này, SCB và ba nhà băng sẽ cam kết cùng tài trợ vốn, đảm bảo nguồn tài chính ổn định để Union Square đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Đại diện SCB và ba ngân hàng cùng ký thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ tín dụng.

Theo đại diện SCB, việc ký kết hợp tác đồng tài trợ tín dụng cho Công ty TNHH Union Square mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và học hỏi kinh nghiệm giữa SCB và ba ngân hàng lớn của Hong Kong trên nhiều phương diện, để cùng phát triển đa dạng và tối ưu hóa các dịch vụ tài chính, khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế trên thị trường tài chính.

"Đây cũng chính là cột mốc quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế quốc gia", đại diện nhà băng nhấn mạnh.

Đại diện SCB cho biết, Hang Seng Bank Limited là một trong những ngân hàng châu Á năm năm liền xếp trong danh sách những ngân hàng mạnh nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1933, Hang Seng là một trong những công ty niêm yết lớn nhất của xứ Cảng thơm. Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng bao gồm ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản, ngân hàng thương mại... Ngân hàng cũng cung cấp một loạt các dịch vụ đồng nhân dân tệ. Tại Hong Kong, ngân hàng có mạng lưới hoạt động khoảng 270 điểm giao dịch.

Chong Hing Bank Limited thành lập năm 1948, mạng lưới 39 chi nhánh tại Hong Kong. Cùng với các công ty con Chong Hing Securities Limited và Chong Hing Insurance Company Limited, nhà băng cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm HKD và tiền gửi ngoại tệ, tín dụng, quản lý tài sản, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và các sản phẩm ngân hàng thương mại khác.

Thành lập vào 1918, The Bank of East Asia (BEA) chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng cá nhân, quản lý tài sản và đầu tư toàn diện cho khách hàng ở Hồng Kông, Trung Quốc và các thị trường lớn khác trên thế giới. BEA cũng điều hành một trong những mạng lưới chi nhánh lớn nhất tại xứ Cảng thơm, với 70 chi nhánh, 54 trung tâm SupremeGold và 11 trung tâm tài chính. Tại Trung Quốc, BEA bắt đầu hoạt động từ năm 1920. Tập đoàn BEA hoạt động rộng khắp Trung Quốc với mạng lưới các điểm giao dịch rộng khắp tại 44 thành phố.

Bảo An