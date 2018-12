Liên tục tăng, đôla ngân hàng chạm 23.300 đồng

Sáng hôm nay (24/7), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán ra USD tại Sở giao dịch lên 23.284 đồng, tăng 11 đồng so với giá niêm yết hôm qua (23/7).

Như vậy, chỉ trong hai ngày, cơ quan quản lý đã nâng 234 đồng giá bán ra đồng bạc xanh. Động thái điều chỉnh liên tục được thực hiện sau hơn 20 ngày cơ quan này giảm giá bán USD để can thiệp thị trường.

Giao dịch USD tại một ngân hàng. Ảnh: Anh Tú

Động thái bất ngờ nâng giá bán từ Ngân hàng Nhà nước đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh của tỷ giá trên thị trường ngân hàng và tự do.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 22.654 đồng, tăng 18 đồng so với hôm qua. Trên cơ sở đó, hôm nay, các ngân hàng đều neo tỷ giá ở mức cao sau đà tăng mạnh vào sáng qua, mức giá bán ra phổ biến trong khoảng 23.275 - 23.300 đồng, trong khi giá mua vào chênh lệch từ 70 đến 105 đồng.

Trên thị trường tự do, giá bán ra USD của các điểm giao dịch đều tăng mạnh. Khảo sát một số cửa hàng trên phố Hà Trung, Hà Nội, giá bán ra USD tiếp tục lập kỷ lục mới ở mức 23.330 đồng ở chiều mua và 23.380 đồng ở chiều bán ra.

Tại TP HCM, tỷ giá tự do thậm chí còn tăng mạnh hơn và vượt mốc 23.400 đồng. Chênh lệch giá mua - bán được kéo dãn so với sáng hôm qua, hiện phổ biến trong khoảng 50-60 đồng. So với tỷ giá trên thị trường ngân hàng, giá USD bán ra trên thị trường tự do đang cao hơn khoảng 100 đồng.

Trao đổi với báo chí hôm qua, ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng, nhà điều hành nâng giá bán ra USD hôm 23/7 để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý sau một thời gian can thiệp.

"Việc Ngân hàng Nhà nước can thiệp tại tỷ giá 23.050 đồng mỗi USD hôm 3/7 đã giúp bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Trên thực tế, khi thị trường ngoại tệ có thiếu hụt cục bộ về ngoại tệ và chịu áp lực từ yếu tố tâm lý, kỳ vọng, việc can thiệp ngoại tệ đã bổ sung một lượng ngoại tệ nhất định cho thị trường, giúp khả năng cung ứng ngoại tệ cho khách hàng tốt hơn", ông Hà đánh giá.

Vụ trưởng Chính sách tiền tệ cho rằng trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ từ đầu năm là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Minh Sơn