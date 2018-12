Giá vàng giảm nhẹ

Mở cửa ngày 25/11, giá bán vàng của Tập đoàn DOJI giảm 80.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, xuống 35,48 triệu đồng. Giá mua từ khách hạ mức tương tự và lùi sát về 35,38 triệu đồng. Giá mua bán sỉ thấp hơn giá lẻ 10.000 đồng mỗi lượng.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố giá mua 35,15 triệu đồng, còn bán ra 35,50 triệu đồng một lượng, giảm trên dưới 90.000 đồng so với hôm qua.

Giá trong nước suy yếu sáng nay do chứng kiến thị trường quốc tế quay đầu đi xuống. Lúc 9h10 (giờ Hà Nội), mỗi ounce xuống sát 1.285 USD, tăng gần 7 USD. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 34,65 triệu đồng. Do giá thế giới rớt nhanh trong khi trong nước không điều chỉnh kịp khiến chênh lệch giá giữa hai thị trường lại giãn rộng lên trên 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Lệ Chi

Theo Tập đoàn DOJI, phiên giao dịch hôm 24/11, vàng ghi nhận phiên giảm giá mạnh do ảnh hưởng từ sự trượt giảm của thị trường quốc tế. So với cùng thời điểm của tuần trước, mỗi lượng vàng giảm khoảng 300.000 đồng và khép lại phiên giao dịch, giá vàng chốt tại ngưỡng 35,46-35,56.

Với mức giảm điểm được cho là mức đáy kể từ ngày 8/10, các doanh nghiệp ghi nhận một số tín hiệu mua vào từ phía nhà đầu tư. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn ở trong giới hạn thăm dò. Thống kê tại DOJI, trong ngày 24/11, lượng khách tham gia mua vàng vào chiếm 65% tổng giao dịch.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố tại 22.137 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua bán đôla Mỹ tại các ngân hàng neo ở mức cao sáng nay. Theo đó, Vietcombank công bố giá USD lúc 9h là 22.680-22.780 đồng, không thay đổi so với hôm qua. Nhưng nếu so với thời điểm 9/11, nay mỗi USD tăng 500 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự. Trong khi đó, giá USD tự do tại các đểm mua bán đã vượt 23.000 đồng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Nguyễn Thị Hồng cho rằng, những diễn biến về tỷ giá trên thị trường trong nước thời gian vừa qua là dễ hiểu vì từ đầu năm 2016, cơ quan này đã chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá mới linh hoạt hơn, tức là cho phép tỷ giá biến động hàng ngày phù hợp với những diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế. Thời gian qua, trên thế giới, đồng đôla Mỹ cũng như các đồng tiền khác biến động khá lớn.

"Tuy nhiên, qua theo dõi thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, về cơ bản cung cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ", bà Hồng cho biết.

Phó thống đốc cũng cho rằng, tỷ giá tăng nhanh trong mấy ngày qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý và có thể có diễn biến đảo chiều thời gian tới. Bởi theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, từ nay đến cuối năm, cung ngoại tệ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn thu từ xuất khẩu, kiều hối chuyển vào dịp cuối năm, giải ngân dòng vốn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp...Trong khi đó, cầu ngoại tệ không có áp lực lớn, đặc biệt nhu cầu ngoại tệ mua trước hạn thường xảy ra khi biến động tăng về tỷ giá không cao.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay ngoại tệ theo Thông tư 24 đến hết năm 2017 góp phần giảm cầu mua ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài, theo đó tiếp tục hỗ trợ cho thị trường.

"Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi rất sát diễn biến của kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp và công cụ điều hành phù hợp để ổn định thị trường, kể cả việc Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp thị trường", Phó thống đốc nhấn mạnh.

Lệ Chi