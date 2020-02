Ngoài miễn phí giao dịch, một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay, có nơi hạ đến 1,5 điểm phần trăm cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch.

Sáng 6/2, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố hỗ trợ giảm lãi suất cho vay tới 1,5% mỗi năm cho khoảng 1.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV. Theo nhà băng này, số khách hàng của họ bị tác động đợt này có chiều hướng gia tăng nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhóm doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch thuộc các lĩnh vực vận tải, kho bãi; lưu trú, tour du lịch, nhà hàng - ăn uống; đại lý du lịch; các dịch vụ đặt chỗ (đặc biệt tại các tỉnh về du lịch như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang).

Thanh long trắng loại 1 mất giá do bí đầu ra vì dịch nCoV. Ảnh: Việt Quốc

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc như nông, thủy sản và các khách hàng mà nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính là từ Trung Quốc... sẽ được VPBank hỗ trợ giảm lãi suất cho vay tới 1,5% mỗi năm đối với các khoản vay không có tài sản bảo đảm và giảm 1% một năm đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm.

Trước đó, đại diện Ngân hàng An Bình (ABBank) cũng cho biết sẽ dành 4.000 tỷ đồng để bố trí nguồn vốn chi phí thấp, ưu đãi lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Mức hỗ trợ sẽ do ngân hàng xem xét với từng đơn vị trong lĩnh vực cụ thể, có thể ưu đãi lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% mỗi năm so với lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường và từ 3% một năm với cho vay trung dài hạn.

Với HDBank, nhà băng này cũng triển khai các chính sách như miễn 100% phí thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dược, thiết bị - vật tư y tế; giảm 50% phí giao dịch tài khoản thanh toán nội địa và giảm 50% phí phát hành các loại bảo lãnh so với quy định hiện hành cho các các doanh nghiệp cung cấp dược, thiết bị - vật tư y tế cho bệnh viện, Sở y tế hoặc Trung tâm y tế.

Một số ngân hàng khác như Vietcombank, VietinBank, TPBank, Sacombank, ACB... đang trong quá trình rà soát để đưa ra những chính sách và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực chịu ảnh hưởng do dịch bệnh virus nCov gây ra.

Trước đó, chiều 4/2, Ngân hàng Nhà nước ra văn bản chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất, cơ cấu hoặc giãn nợ cho khách hàng bị khó khăn bởi dịch nCoV.

Lệ Chi