Vài năm trở lại đây, nhiều tổ chức tín dụng Việt Nam và quốc tế đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc, do đó an toàn bảo mật thông tin cho khách hàng luôn được các ngân hàng đặt ở mức ưu tiên cao nhất. Trước hết là việc thay thế thẻ từ truyền thống sang chip điện tử EMV.

Với thẻ từ, thông tin chủ tài khoản thể hiện bên dưới lớp băng từ, cố định, không được mã hóa và lưu trữ dưới dạng văn bản khiến việc lấy cắp thông tin qua các đầu đọc thẻ khá dễ dàng. Còn với thẻ sử dụng chip điện tử EMV, thông tin được mã hóa trên con chip nằm ở bề mặt thẻ, giúp tăng tính bảo mật bằng các khóa mật mã để chứng minh thẻ là bản gốc, và theo một quá trình xác thực động, xác nhận tính hợp lệ của cả thẻ và đầu đọc thẻ.

Không những thế, mọi giao dịch đều phải trải qua một quy trình xác thực khép kín với sự tham gia của ba bên: ngân hàng thanh toán, tổ chức thẻ và ngân hàng phát hành. Do đó, tính bảo mật được đánh giá là khá chắc chắn và an toàn.

Hiện nay, công nghệ bảo mật thẻ chip EMV được xem là hiện đại trên thế giới. Tại Việt Nam, một số ngân hàng như Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank), VIB, ACB… đã áp dụng công nghệ này để bảo vệ an toàn cho khách hàng, dù chi phí sản xuất cao hơn nhiều so với thẻ từ thông thường. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn mạnh dạn đầu tư công nghệ in thẻ 3D, giúp khách hàng dễ dàng xác minh tính thật giả của thẻ chỉ bằng mắt thường, nhằm chống lại hành động sao chép, giả mạo.

Ở góc độ của người dùng, chủ thẻ cần chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, tuyệt đối bảo mật thông tin số thẻ, mật khẩu, pin hay giao dịch sao kê hàng tháng… Đồng thời, người dùng tuyệt đối không đưa thẻ cho người khác mượn nếu không muốn số dư tài khoản thâm hụt bất thường.

Nếu tham gia mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng nên lưu ý giao dịch tại các trang thương mại điện tử uy tín đã đăng ký với Bộ Công Thương, có chính sách bảo mật thông tin và khiếu nại hợp lý, minh bạch hóa thông tin… Người dùng có thể giao dịch thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tại website chính thức của các ngân hàng. Khi thanh toán qua các máy POS tại các cửa hàng, rút tiền ở trạm ATM, người dùng nên cẩn trọng khi đăng nhập mật khẩu và đề phòng thông tin bị chụp hình, sao chép lại.

Người dùng cần kiểm tra kỹ càng các SMS thông báo giao dịch, nếu xuất hiện giao dịch không phải do mình thực hiện thì phải thông báo ngay cho ngân hàng. Trong trường hợp nguy cấp xảy ra hoặc khi thẻ bị thất lạc, đánh cắp, người dùng cần liên hệ ngay với số hotline của ngân hàng để khóa thẻ.

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, người dùng còn có thể ứng dụng một thói quen đơn giản để tự bảo vệ mình là cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus trên máy tính và điện thoại, quét định kỳ nhằm loại trừ các phần mềm độc hại, tránh trường hợp tin tặc lợi dụng đánh cắp thông tin.

Những tiện ích mới và hiện đại bao giờ cũng đi kèm với một vài rủi ro nhất định. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng Việt Nam và quốc tế luôn có nhiều biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro cũng như trong tư thế sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh, nhằm bảo vệ khách hàng tốt nhất và mang đến những dịch vụ hoàn thiện nhất.

Người dùng cũng cần tìm hiểu, cân nhắc và quyết định kỹ khi lựa chọn dịch vụ ngân hàng hay khi giao dịch để luôn an toàn, tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Hưng Thịnh