Trong bối cảnh công nghệ phát triển, ứng dụng ngân hàng số là lựa chọn tất yếu của các nhà băng, nhằm cung cấp những dịch vụ tài chính an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Đây là xu hướng đang làm thay đổi mô hình ngân hàng truyền thống, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng nhà băng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện 94% ngân hàng đã bước đầu triển khai hoặc xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Trong đó có 59% ngân hàng đang áp dụng chuyển đổi số thông qua các nền tảng tự phát triển hoặc bắt tay với một số công ty fintech.

Là một trong những nhà băng tham gia cuộc đua số hóa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) ứng dụng công nghệ vào vận hành hệ thống quản trị và một số sản phẩm, dịch vụ tài chính từ năm 2010. Theo đó, ngân hàng áp dụng hệ thống core banking hiện đại của Oracle trên toàn hệ thống, mở ra khả năng xử lý đa dịch vụ với cơ sở dữ liệu tập trung. Ngoài ra, nhà băng duy trì hoạt động hệ thống thẻ và gia nhập mạng lưới thẻ Napas.

Năm 2011, Nam A Bank là thành viên của tổ chức Mastercard International, đánh dấu bước đi mới trên thị trường sản phẩm thẻ. Đến giữa năm 2017, đơn vị ra mắt tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure, giúp nâng cao mức độ an toàn, bảo mật cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến.

Khách hàng trải nghiệm không gian số tại Nam A Bank.

Trong năm 2018, nhà băng tiếp tục gia nhập Tổ chức Thẻ quốc tế JCB và ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng Nam A Bank JCB, mang đến những ưu đãi lớn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ ẩm thực, giải trí và mua sắm. Ngân hàng cũng hoàn tất việc chuyển đổi thẻ quốc tế Mastercard sang công nghệ contactless (thanh toán không tiếp xúc). Đồng thời ra mắt thẻ tín dụng Happy Card, cung cấp giải pháp cho khách hàng phát sinh giao dịch tài chính cấp bách, với tiện ích rút tiền mặt không giới hạn đến 100% hạn mức, lãi suất ưu đãi từ 1,25% một tháng... Cũng trong năm này, Nam A Bank giới thiệu tiện ích mobile banking phiên bản mới, tương thích với hệ điều hành iOS, Android và ứng dụng công nghệ thanh toán QR Pay gia tăng bảo mật.

Hiện Nam A Bank là một trong những nhà băng tiên phong hoàn thiện hệ sinh thái eBanking gồm SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking.

Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ khách hàng

Lãnh đạo Nam A Bank cho biết, cách mạng công nghệ 4.0 thâm nhập sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, đòi hỏi các nhà băng phải nhạy bén đón đầu những thành tựu công nghệ tiên tiến đưa vào hệ thống quản trị. Năm 2019 ngân hàng này bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm, dịch vụ. Trong đó tích hợp chatbot OPBA - trợ lý ảo thông minh trên fanpage Ngân hàng Nam Á, hệ thống Open Banking và cửa sổ chat của tổng đài viên. Chatbot OPBA có thể tự động trò chuyện với khách hàng trên các ứng dụng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ sau vài giây khách hàng tương tác, đặt câu hỏi.

Hệ thống Omni Chanel - Open Banking được ngân hàng phát triển từ tháng 4/2019. Ứng dụng này tích hợp nhiều tính năng, tiện ích hiện đại như trợ lý ảo, share bill (chia sẻ hóa đơn), tích lũy theo nhu cầu, lập lịch thanh toán, quản lý thẻ tập trung, với trọng tâm là thẻ phi vật lý đa dạng thanh toán, nhất là trong các mảng giáo dục, bảo hiểm, y tế. Ngân hàng này đánh giá, hệ thống này đem đến những trải nghiệm đa kênh mới mẻ và nhiều tính năng toàn diện cho người dùng.

Các robot OPBA của Nam A Bank.

Điểm nhấn trong hệ sinh thái số của Nam A Bank là robot OPBA được trình làng tại Lễ ra mắt không gian giao dịch số vào tháng 12/2019. Đây là robot có khả năng chào hỏi, nhận diện khách hàng thông qua tính năng face detection hiện đại. Từ đó robot thu thập, lưu trữ thông tin của khách hàng đang tương tác, đưa ra những tư vấn, hướng dẫn phù hợp về các sản phẩm, dịch vụ tài chính theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, khách có thể thực hiện các giao dịch trên Open Banking bằng giọng nói qua chatbot, giúp tiết kiệm thời gian giao dịch và mang đến trải nghiệm mới mẻ. Ngoài ra, không gian giao dịch số của nhà băng này còn có các thiết bị hiện đại như tablet (vận hành bằng cử chỉ), LCD touch screen (màn hình cảm ứng)... Hệ sinh thái đều tích hợp trên nền tảng Open Banking của ngân hàng.

Theo lãnh đạo nhà băng, việc ứng dụng AI còn giúp đơn vị phát hiện các sự cố, từ đó chủ động hơn trong công tác quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống. AI cũng đồng bộ hóa dữ liệu, bảo mật thông tin khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng có thể áp đặt việc kiểm soát hệ thống mà trước đó khó triển khai trong mô hình nhà băng truyền thống. Đây là một trong những lý do đơn vị đẩy mạnh ứng dụng AI vào phát triển ngân hàng số.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank nhận định, những bước chuyển đổi số tại ngân hàng đang cho thấy hiệu quả. Không gian số là đòn bẩy cho đơn vị chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang đa không gian giao dịch trên hợp kênh ứng dụng. Từ đó phát triển bền vững hơn và gia tăng cạnh tranh trên thị trường tài chính. Chiến lược chuyển đổi số cũng góp phần giúp Nam A Bank hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng tiên phong về công nghệ, tạo ra làn sóng số hóa hoạt động tài chính tín dụng tại Việt Nam.

Sự nỗ lực và kiên định trong hành trình công nghệ 4.0 giúp ngân hàng này nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2019 (VietNam Digital Awards). Ngân hàng cũng xếp thứ hạng cao về các chỉ số an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, như xếp thứ 2 trong nhóm ngân hàng an toàn tại báo cáo Vietnam ICT Index 2018; đứng thứ 2 về chỉ số an ninh thông tin mạng VNISA Index 2018.

Lãnh đạo Nam A Bank cho biết, chiến lược số hóa vẫn sẽ là mục tiêu mũi nhọn của nhà băng trong những năm tới.

Minh Chi