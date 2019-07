Tổng huy động vốn đạt 42.700 tỷ, dư nợ cho vay 31.500 tỷ, lợi nhuận quý II 26 tỷ, lũy kế 6 tháng đầu năm 48 tỷ đồng.

Ngân hàng Bản Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tổng huy động vốn 42.700 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Dư nợ cho vay gần 31.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng duy trì ở mức tốt, chất lượng tín dụng cải thiện ở mức đáng kể. Lợi nhuận quý II 26 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 48 tỷ đồng.

Đóng góp quan trọng là hoạt động bán lẻ với tổng thu nhập từ hoạt động tăng trưởng ổn định so với 2018. Theo đó, thu nhập lãi cho vay tăng 26%, thu nhập từ dịch vụ cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018. Thu nhập từ hoạt động của mảng khách hàng cá nhân đóng góp phần lớn trong tổng thu nhập hoạt động của toàn hàng, 6 tháng đầu năm tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kế hoạch lũy kế 6 tháng đặt ra.

Thông tin về ngân hàng Bản Việt liên hệ hotline 1900555596 hoặc tham khảo website.

Theo đại diện ngân hàng Bản Việt, những con số trên thể hiện đi đúng hướng trong việc tập trung phát triển mảng bán lẻ để hoàn thành chiến lược 2016-2020 trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng tiếp tục chú trọng việc mở rộng hệ sinh thái số hóa và ngân hàng điện tử. Ngân hàng đã ra mắt Internet Banking mới dành cho khách hàng cá nhân, thí điểm Internet Banking mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ phục vụ giao dịch tại quầy mới để nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ. Dự án khởi tạo khoản vay (LoS) cũng sử dụng thử nghiệm.

Ngân hàng hướng đến mục tiêu để trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh doanh, ngân hàng cũng quan tâm đến các hoạt động xã hội, thể thao, cộng đồng. Cụ thể Bản Việt là nhà tài trợ chính cho các hoạt động của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam trong khuôn khổ giải vô địch bóng rổ quốc gia 2019, đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi", chăm sóc các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước...

An Phạm