Báo cáo quý III và 9 tháng năm 2019 của Ngân hàng Bản Việt ghi nhận các chỉ số kinh doanh tăng trưởng tích cực, nhất là các hoạt động dịch vụ.

Tổng huy động vốn 9 tháng đầu năm 2019 đạt 43.400 tỷ, dư nợ tín dụng đạt gần 33.500 tỷ, tăng lần lượt 9% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập lãi thuần tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,5 tỷ. Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 48 ngàn tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ.

Nhà băng tiếp tục bám sát định hướng chiến lược 2016 - 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Riêng trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động bán lẻ có sự tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, doanh thu mảng khách hàng cá nhân tăng 63%. Thu nhập lãi cho vay tăng 90%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ việc tập trung xây dựng các chính sách phù hợp, cải tiến, phát triển đa dạng các sản phẩm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.

Trong đó, hoạt động thẻ tăng trưởng ấn tượng. Số lượng thẻ mở mới tăng xấp xỉ 5 lần, thu nhập từ hoạt động thẻ tăng 76% so với cùng kỳ 2018. Bên cạnh đó, hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) với sự hợp tác cùng AIA cũng đã đem lại dấu ấn đáng kể trên thị trường với doanh số bảo hiểm tăng 190% so với cùng kỳ.

Trụ sở Ngân hàng Bản Việt tại TP HCM.

Nhà băng nỗ lực hoạt động kinh doanh và tạo sự cân bằng trong quản trị ngân hàng để đảm bảo ba yếu tố: an toàn, hiệu quả và bền vững. Hiện Bản Việt tập trung triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II và đã trình Ngân hàng Nhà Nước. Song song đó, tháng 9 vừa qua, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng - mã chứng khoán BVB. Như vậy, Ngân hàng Bản Việt đã đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD và dự kiến sớm hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM.

Những chuyển biến trong 9 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng Bản Việt trong hoạt động kinh doanh đã phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư bài bản, với định hướng rõ ràng, nhất là đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin và mở rộng nhanh mạng lưới nửa cuối 2018 bên cạnh việc phát triển các hoạt động cốt lõi. Điều này cũng thể hiện hướng đi của ngân hàng trong thời gian qua cũng như sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Minh Anh