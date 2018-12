Tập đoàn Công nghệ CMC và Ngân hàng Bản Việt vừa tổ chức lễ trao nhận chứng chỉ quốc tế về bảo mật thẻ PCI DSS. Chứng chỉ do Công ty CP An ninh An toàn Thông tin CMC (CMC Infosec) đánh giá và cấp theo tiêu chuẩn thế giới của Hội đồng Bảo mật Dữ liệu thẻ (PCI SSC). Toàn bộ dự án được tư vấn và hỗ trợ bởi Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG).

Lễ trao chứng chỉ quốc tế về bảo mật thẻ PCI-DSS giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Ngân hàng Bản Việt. Chi tiết liên hệ hotline 1900555596 hoặc truy cập tại đây.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là một tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc dành cho các doanh nghiệp lưu trữ, truyền tải và xử lý thẻ thanh toán quản lý bởi 5 tổ chức thanh toán quốc tế là Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB. Chứng chỉ được phát triển nhằm mục đích gia tăng kiểm soát đối với dữ liệu chủ thẻ và hạn chế sự gian lận, trộm cắp dữ liệu thẻ thanh toán.

Chứng chỉ có hiệu lực trong một năm và các doanh nghiệp phải thực hiện tái đánh giá định kỳ. PCI DSS có 12 yêu cầu bắt buộc, bao gồm xây dựng và duy trì hệ thống tường lửa nhằm bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán, bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán khi lưu trữ trên hệ thống, sử dụng và cập nhật thường xuyên phần mềm phòng chống virus, xây dựng - duy trì hệ thống và các ứng dụng đảm bảo an ninh mạng, thường xuyên đánh giá và thử nghiệm lại quy trình an ninh hệ thống... Tại Việt Nam, tính đến nay mới chỉ có khoảng 10 ngân hàng đạt chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ PCI DSS này.

Ông Phan Việt Hải - Giám đốc khối Công nghệ Thông tin Bản Việt cho biết, việc nhận chứng chỉ cho phép ngân hàng mở tới 6 triệu thẻ Visa mỗi năm, giúp khách hàng tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ hoặc online.

"Chứng chỉ đồng thời giúp gia tăng số lượng khách hàng, kích thích tăng trưởng kinh doanh theo chiến lược hướng đến ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng của Bản Việt", ông Hải nhấn mạnh.

Quá trình quyết định trao chứng chỉ này được CMC SISG cùng với CMC Infosec phối hợp, đánh giá và rà soát các quy trình và hệ thống an toàn thông tin của Ngân hàng Bản Việt. Bên cạnh đó, CMC SISG đã phối hợp tư vấn và kiểm định tuân thủ của ngân hàng theo tiêu chuẩn PCI DSS của CMC Infosec đưa ra.

Theo ông Hà Thế Phương - Phó tổng giám đốc CMC Infosec, PCI DSS 3.2 là phiên bản mới nhất của tổ chức PCI trong lĩnh vực thanh toán thẻ với nhiều điều kiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn so với phiên bản cũ, bổ sung chi tiết yêu cầu về xác thực đa nhân tố, chuẩn an toàn trong mã hóa dữ liệu và yêu cầu chính sách duy trì tuân thủ được xuyên suốt trên quy mô toàn tổ chức, thực hiện rà soát định kỳ. Sự kiện CMC cấp chứng chỉ PCI DSS 3.2 cho Bản Việt đã khẳng định năng lực của công ty trong việc tư vấn cho các khách hàng khối tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an ninh bảo mật dữ liệu thẻ trong quá trình lưu trữ, xử lý và chuyển tiếp theo các tiêu chuẩn quốc tế.

"Trong thời gian tới, CMC sẽ tiếp tục đồng hành với Ngân hàng Bản Việt để đảm bảo duy trì tuân chuẩn PCI DSS cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác, nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức thẻ quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước", ông Phương cam kết.

Lộc An