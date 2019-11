Ngân hàng phối hợp Dai-ichi Life Việt Nam tặng phiếu mua hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh ngân hàng, từ 1/11-31/12.

Chương trình khuyến mãi "Bảo vệ sức Khỏe - Quà tặng gắn kết" dành cho khách hàng cá nhân khi tham gia mở mới hợp đồng bảo hiểm với mức phí bảo hiểm thực nộp kỳ đầu tiên từ 5 triệu đồng trở lên. Ưu đãi áp dụng tại các điểm giao dịch của ngân hàng này trên toàn quốc trừ các tỉnh Long An, Bình Định, Hà Giang và Lạng Sơn.

Từ 1/11 đến 31/12, khách hàng tham gia bảo hiểm sẽ nhận phần quà ưu đãi tương ứng với mức phí bảo hiểm thực nộp kỳ đầu tiên, giá trị quà tặng có thể lên tới 12 triệu đồng.

Theo đó Dai-ichi Life Việt Nam sẽ xét và lập danh sách khách hàng mua bảo hiểm được nhận quà theo hai đợt. Đợt một trao quà từ 27/12 đối với những hợp đồng bảo hiểm phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019. Đợt hai từ ngày 10/2/2020 đối với những hợp đồng bảo hiểm phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Khách hàng sẽ nhận quà trong vòng 15 ngày kể từ ngày lập danh sách.

Thông tin chi tiết truy cập website www.baca-bank.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800588828.

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng, hai đơn vị chọn hình thức tặng quà là phiếu mua hàng (esteem) tại hệ thống đối tác chấp nhận thanh toán phủ khắp toàn quốc để khách hàng dễ dàng mua sắm những sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh chương trình ưu đãi, công tác chăm sóc khách hàng cũng được hai đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên như chính sách tích luỹ điểm thưởng "Gắn bó dài lâu", các dịp tặng ấn phẩm năm mới, tặng quà nhân lễ, Tết và các ngày kỷ niệm... cùng các hoạt động tư vấn định kỳ, thường xuyên.

Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ đầu năm 2017, hai bên ghi nhận nhiều thành tựu khi triển khai mô hình hợp tác kinh doanh bảo hiểm (bancassurance) nhờ kết hợp toàn diện giữa các sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao với dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp. Đến nay, đã có hàng nghìn hợp đồng bảo hiểm phát hành cho khách hàng của ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm bancaassurance xấp xỉ 40 tỷ đồng.

Sản phẩm bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh do Dai-ichi thiết kế riêng cho khách hàng ngân hàng Bắc Á với nhiều tính năng khác biệt, trong đó có quyền lợi chăm sóc sức khoẻ đáp ứng yêu cầu của khách hàng tại các vùng miền khác nhau, bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện lớn, bệnh viện quốc tế. Sản phẩm góp phần tạo sự an tâm cho khách hàng, mang đến lợi ích về tài chính và bảo vệ.

Minh Anh