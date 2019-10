Ngân hàng TMCP Bắc Á khai trương chi nhánh Long An hôm 7/10, nâng tổng số điểm giao dịch lên 130 điểm tại 28 tỉnh thành.

Chi nhánh mới tại địa chỉ 28-30 Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sự ra đời của chi nhánh Long An góp phần mở rộng mạng lưới tại đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó tổng giám đốc thường trực ngân hàng Bắc Á, ông Đặng Trung Dũng cho biết thời gian qua, ngân hàng đã nỗ lực không ngừng hoàn thiện năng lực cung cấp hệ thống sản phẩm đa dạng, bổ sung nhiều tiện ích mới cùng các chương trình ưu đãi triển khai thường xuyên, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhờ đó nhà băng ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật như mạng lưới rộng khắp, đội ngũ nhân sự hơn 2.000 cán bộ nhân viên, tổng tài sản trên 90.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức 5.500 tỷ đồng.

Phó tổng giám đốc thường trực Bac A Bank, Đặng Trung Dũng.

Bên cạnh các dịch vụ tài chính, đây còn là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư cho nhiều doanh nghiệp phát triển bền vững, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và an sinh xã hội.

"Với những điều kiện trên, ngân hàng chính thức có mặt tại Long An với hy vọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Long An sẽ là thị trường giàu tiềm năng đối với chúng tôi và các nhà đầu tư", ông Đặng Trung Dũng nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Bac A Bank chi nhánh Long An cam kết cùng cán bộ nhân viên sẽ năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chuyên nghiệp và tận tâm trong phục vụ khách hàng, phát huy truyền thống, những giá trị cốt lõi để đưa thương hiệu ngân hàng lớn mạnh.

Ngay trong ngày đầu khai trương, đông đảo khách hàng đã tới giao dịch tại Bac A Bank chi nhánh Long An.

Long An thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm TP HCM khoảng 45 km, là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long. Hệ thống giao thông kết nối tỉnh với khu vực khá hoàn chỉnh, bao gồm đường bộ lẫn đường thủy. Long An được xem là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long và có đường biên giới giáp với Campuchia.

Lúa gạo là sản phẩm nông nghiệp chủ lực chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Công nghiệp đạt khoảng 40% giá trị trong nền kinh tế tỉnh, được biết đến với những sản phẩm như dệt may, thực phẩm, chế biến, xây dựng. Trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2018, Long An xếp ở vị trí thứ hai trong 13 tỉnh miền Tây và thứ ba cả nước.

Minh Anh