Phòng thí nghiệm Carlsberg cho ra đời các phát minh quan trọng như men bia tinh khiết, ứng dụng khoa học để cải tiến liên tục chất lượng bia.

Theo các chuyên gia ủ bia, về nguyên liệu, tất cả các loại bia cơ bản đều tạo nên từ lúa mạch, hoa bia, men bia và nước. Dựa vào cảm hứng sáng tạo của từng nghệ nhân mà mỗi dòng bia lại mang đến những hương vị riêng biệt.

Từ những dấu vết khảo cổ, các nhà khoa học đã phát hiện ra bia xuất hiện từ khoảng 7.000 năm trước Công nguyên. Tuy nhiên đến tận giữa thế kỷ XIX, các chuyên gia vẫn gặp khó khăn để tạo ra một loại bia chất lượng ổn định. Công nghệ khi đó chưa đủ để khắc phục những hạn chế về men không tinh khiết - yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và màu sắc của từng mẻ bia.

Phòng thí nghiệm Carlsberg quy tụ những nhà khoa học lỗi lạc tham gia nghiên cứu.

Với niềm yêu thích đặc biệt đối với việc ủ bia ngay từ thời niên thiếu, J.C. Jacobsen - cha đẻ, nhà sáng lập của tập đoàn Carlsberg đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của khoa học trong quá trình sản xuất bia. Sau nhiều năm tìm tòi và học hỏi, Jacobsen tin rằng người dẫn đầu ngành công nghiệp bia phải là người am hiểu tường tận các ngành khoa học phụ trợ.

Năm 1875, Jacobsen thành lập Phòng thí nghiệm Carlsberg, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu chuyên nghiên cứu về đại mạch, cách ủ bia và quá trình lên men. Tại đây, các phát minh đột phá như men bia tinh khiết Saccharomyces Carlsbergensis và thang đo pH lần lượt ra đời, tạo những bước chuyển mình cho ngành bia.

Hiện Carlsberg vẫn xem nghiên cứu khoa học là trọng tâm để phát triển những công nghệ sản xuất bia hiện đại.

Với nền tảng khoa học từ phòng thí nghiệm Carlsberg, tập đoàn 170 năm tuổi phát triển nhiều dòng sản phẩm chất lượng ngày càng cao. Đây còn được coi là nơi khơi nguồn, hỗ trợ cho những ý tưởng của tập đoàn vì với phương châm "một tương lai tươi sáng hơn" gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững và ý thức về bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Snap Pack - sáng kiến bao bì sử dụng chất keo đặc biệt gắn kết lốc 6 lon Carlsberg thay thế màng co nhựa, góp phần giảm hơn 1.200 tấn chất thải nhựa, tương đương với 60 triệu túi nilon mỗi năm. Bên cạnh đó, Carlsberg cũng mang đến nhiều giải pháp khác về bao bì như ZerO2 Cap - nắp chai thế hệ mới giúp lưu giữ vị bia tươi ngon hơn 15% so với nắp chai thông thường. Doanh nghiệp cũng sử dụng mực in bạc Cradle to Cradle Certified trên nhãn chai để nâng cao hiệu quả tái chế và lớp phủ mới trên chai thủy tinh để kéo dài thời gian sử dụng cũng như giảm tác động lên môi trường.

Minh Anh