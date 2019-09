Nhà băng được GBAF Awards vinh danh ở hạng mục ngân hàng di động và sản phẩm sáng tạo cho phụ nữ.

Hai giải thưởng do Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là "Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2019" (Best Mobile Banking Application VietNam 2019) và "Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2019 - Hạng mục thẻ Visa dành cho phụ nữ" (Most Innovative Banking Initiative for Women VietNam 2019 - Visa Card for Women).

Theo GBAF, hai giải thưởng dựa trên ghi nhận về những nỗ lực và thành tựu của NCB trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ấn tượng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Ngân hàng còn ứng dụng Mobile Banking, nâng cấp các phiên bản NCB Smart với nhiều tính năng tiện ích cho người dùng, giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả. Giải thưởng được đánh giá và lựa chọn bởi chính những chuyên gia tài chính ngân hàng trong Hội đồng thẩm định của GBAF tại Anh.

Trụ sở của NCB.

Giải thưởng "Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2019" đánh dấu sự thành công của sản phẩm ứng dụng NCB Smart - dịch vụ ngân hàng điện tử trên thiết bị di động dành cho khách hàng cá nhân ra mắt vào tháng 5/2016. Ứng dụng gồm các tính năng như: đăng nhập, xác thực giao dịch bằng vân tay và FaceID; gửi và tất toán tài khoản tiết kiệm trực tuyến; thanh toán hóa đơn tự động; mở tài khoản online; mua sắm trực tuyến; mua và thanh toán vé máy bay/đặt chỗ ngay trên ứng dụng; thanh toán mã QR; tra cứu tỷ giá, lãi suất...

Với hạng mục "Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2019 -Hạng mục thẻ Visa dành cho phụ nữ" ghi nhận thẻ NCB Visa Woman credit tích hợp rất nhiều những tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của người phụ nữ hiện đại trong việc thanh toán không dùng tiền mặt mà vẫn đảm bảo tính năng an toàn cao nhờ công nghệ thẻ Chip EMV.

Theo ngân hàng, NCB Visa Woman credit được nhiều khách hàng nữ lựa chọn không chỉ bởi hạn mức linh hoạt từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng mà còn có lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường và miễn lãi lên đến tối đa 45 ngày. Khi chi tiêu bằng chiếc thẻ này, phái đẹp có thể nhận được ưu đãi giảm giá lên đến 50% tại hàng trăm điểm ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ NCB, chấp nhận thanh toán tại hơn 62.000 điểm giao dịch tại Việt Nam và hơn 30 triệu đồng điểm giao dịch trên toàn thể giới có biểu tượng Visa.

"Sự ghi nhận của một tổ chức quốc tế uy tín là động lực để NCB tiếp tục sáng tạo để cho ra mắt những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tốt hơn nữa, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng", đại diện nhà băng nói.

Tạp chí GBAF là tạp chí giấy và trực tuyến hàng đầu của Anh, hình thành và phát triển từ nhu cầu ngày càng cao về thông tin độc lập của ngành tài chính ngân hàng toàn cầu, với đối tượng độc giả trải rộng hơn 200 nước trên thế giới và trên 12,2 triệu lượt xem mỗi năm.

Hàng năm tạp chí xây dựng bộ tiêu chí bình chọn để vinh danh những thành tích tốt của các định chế tài chính toàn cầu thuộc nhiều lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, môi giới chứng khoán... với các tiêu chí đánh giá chặt chẽ, khách quan, độc lập và minh bạch. Các giải thưởng của GBAF trở thành một chuẩn mực về hiệu quả hoạt động và mức độ tin cậy.

Thanh Thư