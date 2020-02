Sau 6 năm chuyển đổi mô hình kinh doanh, tổng tài sản của ngân hàng đạt 80.400 tỷ đồng cùng các chỉ số tài chính tăng trưởng tốt.

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết, phương án tái cấu trúc giai đoạn 2014 - 2019 đã cho những kết quả tích cực. Hiện tổng tài sản của NCB đạt 80.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Vốn điều lệ 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2%; lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%. Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá trị tăng 10%. Dư nợ tín dụng tăng 6,3% so với đầu năm 2019. Các chỉ số lợi nhuận trên tài sản (ROA), lợi nhuận trên vốn (ROE) đều cao gấp 1,5 lần so với năm 2018. Nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát dưới 3%. Hiện NCB có gần 100 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, phục vụ hàng nghìn khách hàng.

Một nhân viên tại quầy giao dịch NCB.

Ông Vũ Mạnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT NCB cho rằng, những kết quả này là tiền đề cho đơn vị bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong năm 2020. Đây là năm đầu nhà băng thực hiện đề án tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tháng 12/2019, với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tiến lên nhóm ngân hàng có quy mô vốn tầm trung.

Theo lãnh đạo nhà băng, NCB sẽ tiếp tục có các giải pháp nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại. Trong đó chú trọng đầu tư phát triển mạnh ngân hàng số và hệ sinh thái đối tác, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ, gia tăng thị phần, tăng vốn thông qua nhà đầu tư nước ngoài. NCB cũng hướng tới hoàn chỉnh hệ thống chính sách và công cụ quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II...

"Chúng tôi mong muốn hình ảnh thương hiệu NCB và tuyên ngôn 'Ngân hàng của bạn' sẽ trở nên quen thuộc với mọi khách hàng. Đồng thời ghi dấu ấn một ngân hàng bứt phá với khát vọng vươn cao cho những người hiểu biết về thị trường tài chính ngân hàng", vị đại diện chia sẻ.

Một buổi tập huấn cho cán bộ nhân viên NCB.

Trước đó, năm 2014 NCB bắt tay vào tự tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Nhà băng đã triển khai các nhóm giải pháp như nâng cao năng lực tài chính, tăng hiệu quả kinh doanh từ việc khai thác các tài sản ngân hàng hiện có. Ngoài ra, đơn vị phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng; tăng dần tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong cơ cấu thu nhập; tích cực triển khai các giải pháp giảm dần nợ xấu...

Đơn vị cũng nhận nhiều giải thưởng như "Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2018"; 4 năm liên tiếp nhận giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam" do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Năm 2019, NCB nhận 2 giải thưởng quốc tế gồm "Ứng dụng Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam" ở hạng mục thẻ Visa.

Minh Chi