Công ty được xác nhận đáp ứng tất cả yêu cầu về an toàn, bảo mật với các giao dịch thẻ nội địa và quốc tế.

Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) công bố tiếp tục đạt chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2.1 mới nhất đến thời điểm hiện tại. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Napas đạt chứng chỉ này.

Napas đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2.1

Chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS đánh giá hàng năm dựa trên nhiều điều kiện bởi tổ chức đánh giá quốc tế ControlCase. Doanh nghiệp phải đáp ứng 12 nhóm yêu cầu chính khắt khe dành cho toàn bộ hạ tầng hệ thống tham gia với hơn 100 yêu cầu chi tiết về chính sách an ninh thông tin, quy trình xử lý dữ liệu, hạ tầng mạng truyền thông, an toàn bảo mật ứng dụng và mã nguồn... nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ trong suốt quá trình xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc các đơn vị có chức năng thanh toán trực tuyến. Qua đó các đơn vị hạn chế lỗ hổng bảo mật và rủi ro bị đánh cắp thông tin, tăng cường bảo vệ dữ liệu lưu trên thẻ và giao dịch thanh toán thẻ. Napas đạt chứng chỉ vì gia tăng số lượng kết nối các đơn vị thành viên, mở rộng các sản phẩm dịch vụ.

Đại diện Napas cho biết, công ty chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ cao nhất về hạ tầng công nghệ và con người, bám theo các yêu cầu của tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS trong quá trình triển khai mở rộng hệ thống, không phát sinh các vấn đề mới trong giai đoạn đánh giá.

Ông Nguyễn Quang Minh – Phó tổng giám đốc Napas cho biết, việc áp dụng tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS thực hiện đối với các hệ thống xử lý giao dịch thẻ quốc tế, thẻ nội địa. Đây cũng là cơ sở hỗ trợ các ngân hàng triển khai chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa an toàn, bảo mật, liên tục dịch vụ của khách hàng.

Napas hiện cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử, quản trị và vận hành hệ thống kết nối liên thông mạng lưới trên 18.841 ATM và trên 262.733 máy POS, hoạt động với hơn 100 triệu thẻ của gần 50 tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

An Phạm