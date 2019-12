Tết Nguyên Đán năm nay, nhiều nhà vườn ở miền Tây sẽ tung ra thị trường loại na (mãng cầu) có trái nặng 0,7 - 1,3 kg.

Đam mê các giống trái cây lạ, cách đây hơn một năm, ông Võ Trung Thành ở Hậu Giang tìm mua giống na nữ hoàng có nguồn gốc Thái Lan về trồng. Sau hơn một năm, giống na tại vườn nhà ông đã bắt đầu cho trái vụ đầu tiên. Mặc dù trồng na khá khó, vì đam mê nên ông Thành nghiên cứu khá kỹ cách chăm sóc. Nhờ vậy, vụ đầu tiên có những cây ra trái nặng tới 1,2 kg.

"Tôi trồng 1,2 ha giống na nữ hoàng, một trong những đặc sản nổi tiếng Thái Lan. Vụ Tết năm nay tôi sẽ cung ứng cho thị trường khoảng nửa tấn, mỗi trái có trọng lượng trung bình 500 - 700 gram và nhiều trái lên tới một kg", ông Thành nói và cho biết, sở dĩ sản lượng còn thấp vì đây là năm đầu tiên cây cho trái bói. Sang mùa Tết thứ hai, cây sẽ có trái đều, sum suê và to hơn so với năm đầu.

Những trái na đầu tiên ở vườn nhà ông Thành. Ảnh: Võ Thành.

Theo ông Thành, trong số hơn 1,2 ha na, đầu tháng 12 mới chỉ có vài trái chín, số còn lại sẽ chín đúng vào thời điểm Tết. Dù khá nhiều khách ở xa đặt hàng nhưng ông chưa dám nhận vì số lượng có hạn sẽ chỉ đủ cung ứng ở địa phương. Thay vì bán giá 120.000 - 200.000 đồng một kg như hàng nhập khẩu thì ông chỉ bán giá 80.000 đồng.

Ngoài ông Thành, hiện nay giống na trái khổng lồ này còn được người dân ở Sơn La, Đồng Tháp nhân giống và trồng thành công.

Là chủ vườn na giống "khổng lồ" ở Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Năm cũng cho biết, năm nay sẽ có sản phẩm để cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên vì số lượng không nhiều nên cũng chỉ đủ bán tại địa phương. Điểm đặc biệt của giống trái cây này là khi chín thơm, vỏ ngoài của trái có màu vàng, da căng. Hình dáng trái cũng như những loại mãng cầu khác, nhưng trọng lượng lớn gấp 3-5 lần giống thường, trái nhỏ nhất cũng đạt 500 gram -1 kg, cá biệt có trái nặng tới 1,3-1,5 kg. Khi chín, trái có lớp vỏ mỏng, số lượng hạt ít, thịt dày, vị ngọt thanh.

Theo người trồng, na khổng lồ sau 18 tháng chăm bón sẽ cho trái bói và 3 năm là vườn sẽ đạt sản lượng tốt. Mỗi năm cây cho 2 vụ trái vào dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch và Tết Nguyên đán. So với loại mãng cầu thông thường, giống mãng cầu nữ hoàng có chiều cao tối đa 4 m, tán rộng khoảng 2 m; lá bản to, dài, xanh đậm hơn so với giống mãng cầu Việt Nam.

Trên thị trường, na khổng lồ được nhập về Việt Nam ồ ạt từ Thái Lan, Đài Loan. Hiện na Thái Lan được nhập về Việt Nam bán giá 120.000 - 150.000 đồng một kg. Còn na Đài Loan có giá 250.000 - 350.000 đồng một kg.

Thi Hà